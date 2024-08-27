Что нужно делать, чтобы оживить центр Риги? У мэра есть рецепт

В настоящее время разрабатывается программа, которая предоставит гранты предприятиям, переезжающим в пустующие помещения для покрытия частичных затрат на реконструкцию, а также существующим предприятиям, например, для улучшения экологической доступности.

Возможно, эту программу можно будет возобновить уже в следующем году.

По мнению Кирсиса, чтобы заполнить пустые витрины, нужен поток людей, а людям нужно интересное содержание.

"Если есть много интересных витрин, кафе, то люди приходят в этот район, но если нет содержания, то нет и клиентов, а если нет клиентов, то нет и витрин. Этот процесс нужно запустить", - сказал мэр.

Первоначально в пустых витринах могли бы размещаться произведения искусства. Но это может быть промежуточным этапом.

По мнению Кирсиса, в целом не только Старая Рига, но и исторический центр нуждается не только в туристах, но и в местных жителях.

В настоящее время сокращение численности населения в центре Риги прекратилось, и оно даже немного увеличивается. Однако для того, чтобы постоянно заполнять заброшенные и пустующие коммерческие площади, необходимо увеличить число постоянных жителей не только в Риге, но и в центре города.

Департамент городского развития Рижской думы работает над планом возрождения исторического центра, который состоит из множества разделов, включая решения по привлечению жителей к проживанию в центре.

"Я почти уверен, что в итоге мы будем выплачивать какое-то пособие на переезд, например, погашая часть кредита для семьи, переезжающей в центр", - сказал политик.

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