ЦСУ подсчитало, в какой сфере быстрее всего растут зарплаты

Во всех упомянутых отраслях, кроме отрасли услуг по размещению и питанию, на резкий рост средней зарплаты повлиял не только рост заработной платы, но и сокращение численности работников в течение года.

Во втором квартале 2024 года среднемесячная зарплата за работу на полную ставку выше средней по стране была в сфере финансово-страховой деятельности, где она составляла 2847 евро, в информационно-коммуникационных услугах - 2661 евро, в энергетике - 2217 евро, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 2102 евро, в госуправлении - 1959 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1824 евро, в сфере здравоохранения и социального ухода - 1754 евро, а также в сфере водоснабжения, сточных вод, обращения с отходами и санации - 1747 евро.

Самая низкая средняя зарплата за работу на полную ставку была в сфере услуг размещения и общественного питания - 1094 евро до уплаты налогов.

Во втором квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2023 года средняя зарплата до уплаты налогов быстрее всего росла в Земгале - на 12%, в Латгале - на 11,6%, и в Видземе - на 10,9%.