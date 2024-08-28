В Латвии средняя брутто-зарплата, или оплата труда до вычета налогов, за работу на полную ставку во втором квартале этого года составила 1671 евро, что на 9,6%, или 146 евро, больше, чем за тот же период 2023 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.
ЦСУ подсчитало, в какой сфере быстрее всего растут зарплаты
В частном секторе средняя брутто-зарплата во втором квартале 2024 года выросла на 8,3% и составила 1644 евро, а в общественном секторе средняя брутто-зарплата увеличилась на 12,4% и составила 1743 евро.
В секторе общего правительства, в который входят государственные учреждения и учреждения самоуправлений, Государственное агентство социального страхования, а также контролируемые и финансируемые государством и самоуправлениями общества капитала, средняя брутто-зарплата во втором квартале этого года составила 1684 евро, продемонстрировав прирост на 12,9% по сравнению со вторым кварталом 2023 года.
По сравнению с первым кварталом 2024 года среднемесячная брутто-зарплата выросла на 2,9%. В частности, средняя зарплата в частном секторе выросла на 1,8%, в общественном секторе - на 5,2%, а в секторе общего правительства - на 4,8%.
Оплата за один отработанный час до уплаты налогов во втором квартале этого года составила 11,41 евро, что по сравнению со вторым кварталом прошлого года больше на 8,9%, а по сравнению с первым кварталом - на 7,2%.
Средняя нетто-зарплата, рассчитанная с использованием применяемых на рабочем месте налогов на рабочую силу, во втором квартале 2024 года составила 1213 евро, или 72,6% от брутто-зарплаты, и за год выросла на 8,9%, опередив рост потребительских цен.
Реальный рост нетто-зарплаты с учетом инфляции составил 8%.
Данные статистического управления также свидетельствуют, что медиана брутто-оплаты труда за работу на полную ставку во втором квартале 2024 года составила 1350 евро. По сравнению со вторым кварталом 2023 года, когда медиана брутто-оплаты труда за работу на полную ставку составляла 1215 евро, она выросла на 135 евро, или на 11,1%.
Медиана оплаты труда после уплаты налогов на рабочую силу (нетто) во втором квартале этого года составила 991 евро, показав в течение года прирост на 11,6%.
На изменение средней оплаты труда влияет не только рост или уменьшение зарплат работников, но и тенденции спроса и предложения рабочей силы и структурные изменения на рынке труда.
Влияние упомянутых факторов в целом проявляется в изменениях фонда оплаты труда и численности работников с полной занятостью, отмечают в статистическом управлении.
Фонд начисленной оплаты труда во втором квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом прошлого года в Латвии в целом вырос на 8,5%, или на 290,2 млн евро, а число наемных работников в пересчете на полную ставку сократилось на 7500, или на 1%.
В течение года средняя зарплата стремительнее всего росла в сфере образования - на 19,6%, существенно повлияв на годовой темп роста в общественном секторе.
Средняя зарплата стремительно росла и в сфере других услуг, включающую деятельность общественных, политических и иных организаций, ремонт предметов индивидуального пользования и бытовых принадлежностей, услуги химчистки, парикмахеров, салонов красоты, похоронных бюро и другие услуги, - на 15,6%, в сфере деятельности административных и обслуживающих служб - на 14,4%, а также в сфере услуг по размещению и общественному питанию - на 11,5%.
Во всех упомянутых отраслях, кроме отрасли услуг по размещению и питанию, на резкий рост средней зарплаты повлиял не только рост заработной платы, но и сокращение численности работников в течение года.
Во втором квартале 2024 года среднемесячная зарплата за работу на полную ставку выше средней по стране была в сфере финансово-страховой деятельности, где она составляла 2847 евро, в информационно-коммуникационных услугах - 2661 евро, в энергетике - 2217 евро, в сфере профессиональных, научных и технических услуг - 2102 евро, в госуправлении - 1959 евро, в добывающей промышленности и разработке карьеров - 1824 евро, в сфере здравоохранения и социального ухода - 1754 евро, а также в сфере водоснабжения, сточных вод, обращения с отходами и санации - 1747 евро.
Самая низкая средняя зарплата за работу на полную ставку была в сфере услуг размещения и общественного питания - 1094 евро до уплаты налогов.
Во втором квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2023 года средняя зарплата до уплаты налогов быстрее всего росла в Земгале - на 12%, в Латгале - на 11,6%, и в Видземе - на 10,9%.
Самая высокая средняя брутто-зарплата за работу на полную ставку была в Риге - 1842 евро, а самая низкая - в Латгале, где она составляла 1194 евро, что на 35% меньше, чем в столице. Средний разрыв в зарплате между Ригой и регионами за год немного сократился во всех регионах, кроме Курземе. Наибольшее снижение наблюдалось в Земгале - на 2,1 процентного пункта.
Расходы на рабочую силу за один час, включающие как оплату труда, так и другие связанные с рабочей силой расходы работодателя, за год выросли с 13,12 евро до 14,3 евро, или на 9%, на что повлиял рост общих расходов на рабочую силу на 8,5% и сокращение отработанных часов на 0,4% за год.
В статистическом управлении также отметили, что со второго квартала 2023 года годовой темп прироста средней зарплаты во всех странах Балтии снижается. В Эстонии во втором квартале 2024 года по сравнению со вторым кварталом 2023 года средняя зарплата до уплаты налогов выросла на 7,2%, а в Литве рост составил 9,8%.
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