Газохранилища в Европе заполнены в среднем на 91%, а цена на газ за последний месяц упала почти на 10%. В связи с этим возникает вопрос - позволит ли высокое заполнение газохранилищ снизить цены на газ для потребителей в Латвии?

В первой половине августа стало известно, что европейские подземные газохранилища заполнены в среднем на 80%. Это означало, что минимально допустимая граница, позволяющая оснащать Европу газом во время отопительного сезона в случае, если Россия полностью остановит поставки газа, достигнута. Ранее Евросоюз также принял внеочередной план по быстрому снижению зависимости от российского газа в связи с начатым РФ вторжением в Украину.

Европе удалось заполнить газохранилища до оптимального показателя за более чем два месяца до начала отопительного сезона. Биржевые цены продолжают падать, в том числе и принимая во внимание активность в Курской области. По сравнению с началом августа, когда началась операция ВСУ в Курской области, цены на газ упали в среднем на 9 и сейчас колеблются в районе 37 евро за мегаватт-час.

Как указывает представитель Latvijas Gāze Анастасия Петере...