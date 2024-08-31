В Риге значительно снизилась цена на дизельное топливо

В конце рабочей недели самые высокие цены на бензин были в Риге, затем в Таллинне и Вильнюсе. Дизельное топливо в конце рабочей недели было самым дорогим в Таллинне, затем в Вильнюсе, а самым дешевым - в Риге.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена на 95-й бензин за неделю не изменилась и в пятницу составила 1,684 евро за литр, а цена на дизельное топливо за неделю снизилась на 11,8% и в пятницу составила 1,414 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цены на 95-й бензин и дизельное топливо в течение недели не изменились и в пятницу составили 1,489 евро и 1,439 евро за литр соответственно.

В Таллинне цена 95-го бензина на АЗС Circle K в пятницу составила 1,669 евро за литр, что на 1,8% выше, чем неделей ранее, а дизельное топливо подорожало за неделю на 6,8% до 1,569 евро за литр.

Цены на автогаз в балтийских столицах на прошлой неделе отличались. В Риге литр автогаза стоил 0,765 евро, что на 1,3 % меньше, чем неделей ранее. В Вильнюсе цена автогаза в пятницу выросла на 1% до 0,719 евро за литр, а в Таллинне цена автогаза в течение недели оставалась стабильной и составляла 0,68 евро за литр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!