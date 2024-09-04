Денег нужно ждать несколько часов: латвийский банк объяснил, когда введет мгновенные платежи

Отмечается, что Swedbank пока не внедрил новые мгновенные платежи. При совершении платежа из Swedbank в, например, онлайн-банк Великобритании и Литвы Revolut в нерабочее время деньги приходят только через несколько часов.

Портал tv3.lv связался со Swedbank и узнал, что над изменениями уже работают и в ближайшее время будут введены мгновенные платежи.

"В настоящее время эти изменения уже прорабатываются и введение моментальных платежей ожидается в ближайшем будущем. Кроме того, регламент Евросоюза предусматривает, что введение таких мгновенных платежей будет обязательным для всех банков", - отметили в Swedbank.

По новым правилам деньги должны поступить на банковский счет получателя в течение десяти секунд, при этом такая скорость выплаты должна обеспечиваться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Другими словами - постоянно.

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