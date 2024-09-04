В феврале этого года депутаты Европарламента приняли новый регламент, который предусматривает, что платежи клиентов банка должны доходить до получателей мгновенно - в течение 10 секунд. Жители Латвии отмечают, что после окончания рабочего дня деньги, отправленные со счета Swedbank, не доходят до других европейских банков с такой скоростью. Об этом сообщает портал tv3.lv.
Денег нужно ждать несколько часов: латвийский банк объяснил, когда введет мгновенные платежи
Отмечается, что Swedbank пока не внедрил новые мгновенные платежи. При совершении платежа из Swedbank в, например, онлайн-банк Великобритании и Литвы Revolut в нерабочее время деньги приходят только через несколько часов.
Портал tv3.lv связался со Swedbank и узнал, что над изменениями уже работают и в ближайшее время будут введены мгновенные платежи.
"В настоящее время эти изменения уже прорабатываются и введение моментальных платежей ожидается в ближайшем будущем. Кроме того, регламент Евросоюза предусматривает, что введение таких мгновенных платежей будет обязательным для всех банков", - отметили в Swedbank.
По новым правилам деньги должны поступить на банковский счет получателя в течение десяти секунд, при этом такая скорость выплаты должна обеспечиваться 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Другими словами - постоянно.
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