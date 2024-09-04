Ситуация с airBaltic: "Объединенный список" обратится в прокуратуру

Что случилось?

Как сообщалось, 30 августа правительство на закрытом заседании постановило, что в рамках подготовки к первичному публичному размещению (IPO) акций airBaltic основной капитал авиакомпании будет уменьшен на 571,293 млн евро. После сокращения капитал airBaltic составит 25,179 млн евро.

Как во вторник на пресс-конференции сообщил председатель совета авиакомпании Клавс Васкс, сумма, на которую будет уменьшен основной капитал airBaltic, выглядит большой, но это не изменит стоимости компании. В ходе IPO для достижения всех целей и задач, поставленных в бизнес-плане airBaltic, планируется привлечь до 300 млн евро.

Финансовый директор авиакомпании Витольд Яковлев пояснил, что уменьшение основного капитала - математический процесс, когда акции четырех категорий с разной номинальной стоимостью приравниваются к наименьшей номинальной стоимости, то есть к 10 центам. Он подчеркнул, что это не изменит процентную долю акционеров в капитале компании.

"Если бы номинальная стоимость акций была приравнена к более высокой цене, то изменилось бы процентное соотношение между акционерами - государству принадлежало бы не 98%, а около 94% акций, а миноритарный акционер получил бы большую долю и право на дивиденды", - пояснил Яковлев.

Исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс отметил, что за 29 лет государство вложило в компанию 526 млн евро, которые общественность считает "деньгами налогоплательщиков", и это справедливо, но в то же время airBaltic заплатила государству более 400 млн евро налогов.

Министр сообщения Каспар Бришкенс также отметил, что государство получает от airBaltic налоги, рабочие места и налаженное авиасообщение. "Если компания успешно проведет IPO, мы ожидаем, что предприятие будет прибыльным, и государство продолжит получать косвенные выгоды и финансовую выгоду", - сказал министр.

Как указал Бришкенс, в конце августа правительство единогласно поддержало предложенный airBaltic план, но в то же время выдвинуло ряд важных предварительных условий, в том числе о том, что государство должно сохранить в капитале компании не менее 25% плюс одну акцию, или блокирующее меньшинство, и не может финансово участвовать в IPO, а также условие о том, что важно привлечь стратегического инвестора, переговоры с которым ведутся уже несколько месяцев.

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