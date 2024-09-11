Латвийским больницам в этом году не хватает как минимум шести миллионов евро для оказания помощи пациентам. А очереди к специалистам в некоторых больницах растянулись уже на 2026 год. Является ли ситуация в здравоохранении кризисной и каковы возможные решения? В интервью программе "900 секунд" председатель Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс объяснил ситуацию.
Что происходит с очередями пациентов на оплаченные услуги? Отвечает эксперт
"Планирование пациентов в этом году, возможно, было неправильным с самого начала и не основывалось на реальной ситуации, поэтому дефицит, который сейчас существует в неотложной помощи и лечении в целом, связан с этим неверным планированием", - заявил Калейс.
Калейс подчеркнул, что пациенты должны ожидать увеличения очередей уже во второй половине этого года.
"В начале следующего года мы фактически начнем лечить пациентов этого года, пациентов следующего года мы сможем лечить в конце следующего года и даже в 2026 году", - добавил Калейс.
В то же время Калейс подчеркнул, что услуги будут доступны пациентам, но количество доступных услуг, оплачиваемых государством, будет ограниченным.
Как сообщалось, из дефицита в 20 миллионов евро удалось найти семь миллионов евро, а Министерство здравоохранения обещает побороться еще за семь миллионов евро, но где найти еще около шести миллионов евро - неясно, сообщил ранее председатель Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс.
С точки зрения пациентов, следующие полгода и следующий год не очень благоприятны с точки зрения финансирования услуг, финансируемых государством, отметил Калейс. Он предупредил, что обслуживание пациентов придется строго ограничить, поскольку уже есть больницы, в которых очередь на обслуживание растянулась до 2026 года.
В Национальной службе здравоохранения (NVD) отмечают, что длина очередей на получение платных государственных услуг в разных медицинских учреждениях разная. В ситуациях, когда человеку необходима консультация врача, обследование или другая оплачиваемая государством услуга, но на ее получение в выбранном медицинском учреждении стоит длинная очередь, следует обратиться в другое медицинское учреждение.
Ранее сообщалось, что Минздрав хочет сократить приоритетные группы получателей компенсируемых лекарств.
Приоритетным направлением здравоохранения в соответствии с бюджетным планированием является национальная безопасность, поэтому группы получателей возмещаемых лекарств должны быть сужены, заявил парламентский секретарь Министерства здравоохранения Артем Уршульскис во вторник на заседании подкомитета по здравоохранению Комитета по социальным и трудовым делам Сейма.
Видео: Сюжет программы "900 секунд"
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