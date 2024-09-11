Что происходит с очередями пациентов на оплаченные услуги? Отвечает эксперт

"Планирование пациентов в этом году, возможно, было неправильным с самого начала и не основывалось на реальной ситуации, поэтому дефицит, который сейчас существует в неотложной помощи и лечении в целом, связан с этим неверным планированием", - заявил Калейс.

Калейс подчеркнул, что пациенты должны ожидать увеличения очередей уже во второй половине этого года.

"В начале следующего года мы фактически начнем лечить пациентов этого года, пациентов следующего года мы сможем лечить в конце следующего года и даже в 2026 году", - добавил Калейс.

В то же время Калейс подчеркнул, что услуги будут доступны пациентам, но количество доступных услуг, оплачиваемых государством, будет ограниченным.

Как сообщалось, из дефицита в 20 миллионов евро удалось найти семь миллионов евро, а Министерство здравоохранения обещает побороться еще за семь миллионов евро, но где найти еще около шести миллионов евро - неясно, сообщил ранее председатель Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс.