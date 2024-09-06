Видео Пошла в поликлинику здоровой, но вернулась с травмой. Женщина рассказала о пережитом в Резекне

При падении женщина получила горизонтальный перелом нижнего полюса левой коленной кости - все было в крови. По-прежнему ей трудно подниматься по лестнице.

Она отметила, что годами окрестности поликлиники выглядят основательно запущенными. Кроме того, как сообщил ей медицинский персонал, она не первая получила травмы. Одна сотрудница даже сломала обе руки.

Резекненская больница в письменном виде оправдывается, что ничего об этом случае не знает. За последние пять лет якобы на территории лечебного учреждения никто не споткнулся и не пострадал.

Больница отмечает, что, используя центральный вход и лифты здания, каждый имеет возможность самостоятельно передвигаться по всему зданию на любом этаже без использования лестниц. В ней призывают пациентов в первую очередь пользоваться центральным входом.

Между тем представитель самоуправления отметил, что попросили руководство больницы позаботиться об опасной лестнице. Ремонтные работы планируется начать только с 2025 года.

Однако пострадавшая женщина готова судиться, чтобы ей выплатили компенсацию.

Видео: Сюжет Bez Tabu

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