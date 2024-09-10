Экс-глава Swedbank приговорена к тюремному заключению

В решении, вынесенном Окружным судом Стокгольма в январе 2023 года, говорится, что хотя некоторые заявления Боннесен СМИ были расплывчатыми и неполными, их нельзя считать мошенничеством.

"Для возникновения уголовной ответственности недостаточно того, чтобы кто-то сделал ложное заявление или скрыл важную информацию", - заявил тогда суд.

Боннесен, которая была президентом Swedbank Group с 2016 года, была уволена в марте 2019 года, после того, как Swedbank объявил, что против него ведется расследование на предмет нарушений в борьбе с отмыванием денег в его дочерних компаниях в странах Балтии.

В марте 2021 года шведский банковский регулятор оштрафовал Swedbank на 4 млрд шведских крон (360 млн евро по тогдашнему курсу) за недостатки в системах внутреннего контроля и управления.

Расследование в Швеции пришло к выводу, что у Swedbank были серьезные недостатки в управлении рисками отмывания денег в его балтийских подразделениях. Банк был недостаточно осведомлен о риске отмывания денег, а также о процессах, методах и системах контроля. Кроме того, структуры банка в странах Балтии не располагали достаточными ресурсами для борьбы с отмыванием денег.

Было установлено, что Swedbank знал о возможной деятельности по отмыванию денег в странах Балтии. Несмотря на несколько внутренних и внешних отчетов, предупреждающих о слабых местах в балтийских структурах и риске отмывания денег, банк не принял соответствующих мер.

Расследование, проведенное в Эстонии, показало, что Swedbank имел существенные недостатки в системах контроля рисков отмывания денег и не соблюдал требования по борьбе с отмыванием денег.

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