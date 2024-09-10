Шведский суд во вторник, 10 сентября, приговорил Биргитте Боннесен, бывшего исполнительного директора группы Swedbank, к одному году и трем месяцам тюремного заключения по обвинению в мошенничестве и манипулировании рынком за ее заявления по поводу подозрений в отмывании денег в дочернем банке Swedbank в Эстонии.
Экс-глава Swedbank приговорена к тюремному заключению
Боннесен не признала себя виновной, а ее адвокат Пер Самуэльссон сообщил шведскому информационному агентству TT, что приговор будет обжалован.
Апелляционный суд Свеаланда отменил приговор окружного суда Стокгольма, вынесенный в январе 2023 года и оправдавший Боннесен.
"Суд приходит к выводу, что бывший руководитель сделала вводящие в заблуждение заявления в интервью шведской газете Svenska Dagbladet и шведскому информационному агентству TT в связи с публикацией отчета банка за третий квартал 2018 года", - говорится в заявлении суда.
По мнению суда, заявления Боннесен "могли повлиять на финансовую оценку шведского банка и тем самым причинить убытки".
Обвинения связаны с заявлениями Боннесен в 2018 и 2019 годах, когда в СМИ появились подозрения в том, что эстонский Swedbank причастен к отмыванию денег, а Боннесен заявила журналистам и инвесторам, что в банке действуют механизмы, препятствующие отмыванию денег.
"Преступление заключается в том, что бывший руководитель банка намеренно или по серьезной халатности распространила среди общественности или акционеров компании недостоверную информацию о мерах, принятых банком, чтобы предотвратить или не допустить отмывание денег, избежать его и сообщить о подозрениях в отмывании денег в эстонском Swedbank", - пояснил главный прокурор Шведского управления по борьбе с экономическими преступлениями Томас Лангрот.
В решении, вынесенном Окружным судом Стокгольма в январе 2023 года, говорится, что хотя некоторые заявления Боннесен СМИ были расплывчатыми и неполными, их нельзя считать мошенничеством.
"Для возникновения уголовной ответственности недостаточно того, чтобы кто-то сделал ложное заявление или скрыл важную информацию", - заявил тогда суд.
Боннесен, которая была президентом Swedbank Group с 2016 года, была уволена в марте 2019 года, после того, как Swedbank объявил, что против него ведется расследование на предмет нарушений в борьбе с отмыванием денег в его дочерних компаниях в странах Балтии.
В марте 2021 года шведский банковский регулятор оштрафовал Swedbank на 4 млрд шведских крон (360 млн евро по тогдашнему курсу) за недостатки в системах внутреннего контроля и управления.
Расследование в Швеции пришло к выводу, что у Swedbank были серьезные недостатки в управлении рисками отмывания денег в его балтийских подразделениях. Банк был недостаточно осведомлен о риске отмывания денег, а также о процессах, методах и системах контроля. Кроме того, структуры банка в странах Балтии не располагали достаточными ресурсами для борьбы с отмыванием денег.
Было установлено, что Swedbank знал о возможной деятельности по отмыванию денег в странах Балтии. Несмотря на несколько внутренних и внешних отчетов, предупреждающих о слабых местах в балтийских структурах и риске отмывания денег, банк не принял соответствующих мер.
Расследование, проведенное в Эстонии, показало, что Swedbank имел существенные недостатки в системах контроля рисков отмывания денег и не соблюдал требования по борьбе с отмыванием денег.
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