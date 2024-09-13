Известны компании, которые будут обслуживать улицы Риги ближайшие пять лет

Упомянутые коммерсанты победили в конкурсе "Повседневное содержание транспортных сооружений с 2024 года по 2029 год в Риге", и с ними будет заключен договор о выполнении работ на следующие пять лет.

В процедуре закупки услуга была разделена на четыре части, по каждой из которых планировалось заключить отдельный договор закупки.

В первой части конкурса на содержание транспортных сооружений на левом берегу Даугавы договор заключен с объединением поставщиков Roadeks un LAU, которое состоит из SIA Roadeks и Latvijas autoceļu uzturētājs. Общая сумма заключенного договора на пять лет составляет 115,3 млн евро, включая налог на добавленную стоимость (PVN).

Во второй части конкурса на содержание транспортных сооружений на правом берегу Даугавы договор заключен с объединением лиц, которое образуют SIA Eco Baltia vide и SIA CBF Ļ-KO. Общая сумма заключенного договора составляет 93,7 млн евро за пять лет, включая PVN.

В третьей части конкурса на содержание транспортных сооружений в Зиемельском районе и Видземском предместье договор на 84,4 млн евро с учетом PVN заключен с SIA Vizii Urban.

В настоящее время еще продолжается рассмотрение заявок по четвертой части конкурса на содержание мостов, путепроводов и пешеходных тоннелей.

До 1 октября этого года работы по содержанию продолжат осуществлять полное товарищество Daugavas labā krasta izturētājs и Daugavas kreisā krasta uzturētājs. С 1 октября к работам приступят победители конкурса.

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