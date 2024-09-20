Куда идти работать? Названы отрасли, где готовы сокращать и набирать сотрудников

По ее словам, это отрасли строительства, лесного хозяйства, управление недвижимостью, транспорт и логистика.

"Тут есть одна очень важная оговорка: если мы смотрим на уровень предприятий [а не отрасли в целом], то там ситуация может быть очень разная. В среднем число работников немного снижается, но при этом часть компаний его снижает, часть - увеличивает", - добавляет Тауриня.

При этом есть отрасли, которые продолжают набирать сотрудников. Она отметила, что это относится к юридической сфере.

"Второй сегмент, где планируют увеличить число работников, это информационные технологии. Это довольно логично, учитывая, что многие предприятия сейчас дигитализируются. Третье направление - продажи. В основном это оптовая торговля, хотя не во всех сегментах. Но в целом, если бы мне потребовалось охарактеризовать ситуацию с числом работников на предприятиях, я бы сказала, что отношение очень осторожное", - резюмировала Тауриня.

В Госагентстве занятости пояснили, что сейчас большой спрос на работников в строительстве, но и там видна тенденция к снижению спроса.

"Все больше будет спрос на работников в сфере здравоохранения и ухода. Растет спрос в производственных отраслях, в пищевой промышленности. Интересно, что в течение года мы видим, что растет также спрос в отрасли административной деятельности", - отметила аналитик госагентства Ивета Цедерштрема.

В отрасли международных бизнес-услуг продолжится рост, прогнозируют эксперты. К этой сфере относят IT-услуги, финансы, колл-центры.

"Средняя зарплата в отрасли намного выше, чем в среднем по стране. В 2023 году она [в отрасли] составляла 2400 евро брутто, и есть тенденция к ее быстрому росту", - считает представитель Ассоциации международных бизнес-услуг Монта Иелея.

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