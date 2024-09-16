На рынке Эстонии начинает работать еще одна сеть ресторанов

В новом ресторане кебабов в центре T1 будут работать десять сотрудников, а компания вложила 300 000 евро в строительство и оборудование.

"Новая концепция ресторанов с кебабами была очень хорошо воспринята в Финляндии, и это вдохновило нас выйти и на рынок Эстонии, - объяснила директор по развитию и маркетингу Hesburger Иева Сальмела. - Мы продаем кебабы с 1980-х годов, и их популярность продолжает расти", - добавила она.

"Открытый весной в T1 ресторан Hesburger показал отличные результаты, и посетители рады тому, что ассортимент заведений в торговом центре продолжает расширяться. Следующим важным шагом станет выход на рынок Эстонии HeseKebab, который откроет свой первый ресторан именно в T1. HeseKebab отлично вписывается в быстро меняющийся и динамичный центр T1, предлагая нашим гостям турецкие и греческие кулинарные впечатления с северным акцентом", - отметил директор центра T1 Тармо Хыбе.

Döner HeseKebab & Gyros - это новый ресторан, который предлагает аутентичные вкусы. Как следует из названия, здесь можно насладиться различными кебабами и гиросом.