Ашераденс предложил ввести налог для богатых

Он пояснил, что указанная ставка будет распространяться на тех людей, которые заключили какие-то впечатляющие сделки, получили дивиденды. Размер этого налога налоговая администрация рассчитает после подачи декларации, в которой будут учтены все доходы, а не только зарплата.

"В течение двух лет мы постараемся понять, насколько это эффективно и как работает", - сказал Ашераденс.

Он подчеркнул, что также достигнута договоренность о механизме пересмотра этой нормы.

"Проще говоря, это налог для богатых", - считает налоговый эксперт Айнис Даболс. Он подчеркивает, что желание получать более высокие налоговые выплаты от самых предприимчивых - самых богатых - очень понятно, поскольку реально собрать сколько-нибудь существенные дополнительные суммы с минимальных зарплат и даже с работников со средней зарплатой по объективным причинам невозможно.

"Я не уверен, что богатые люди просто захотят платить дополнительный налог даже в 3%, потому что они смогут нанять не только очень качественных специалистов в своей области, но и принять меры по защите своих заработков", - говорит эксперт.

Он отмечает, что из налогового резидента Латвии можно стать налоговым резидентом, например, Болгарии, Мальты и Монако и тем самым легально снизить свои налоги.

"И похоже, что такого специального налога для богатых не существует ни в Литве, ни в Эстонии, что по сути открывает возможности для получателей крупных дивидендов - налоговых резидентов Латвии - в соседних странах, что в свою очередь создает угрозу, что Латвия не сможет собрать с этого дополнительного налога каких-то внушительных сумм", - сказал Даболс.

Он напоминает о введенном в недавнем прошлом в Латвии налоге солидарности, что закончилось уменьшением количества плательщиков этого налога, но при этом часть из них стала налоговыми резидентами Эстонии, и северный сосед получил дополнительные налоговые поступления.

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