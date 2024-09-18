Кто будет обслуживать рижские мосты? Из-за взлетевших цен закупка этой услуги отменена

По его словам, самое дешевое предложение стало дороже на 43%, поэтому принято решение о прекращении закупки.

Для обеспечения обслуживания мостов с 1 октября будет организована переговорная процедура, в ходе которой планируется заключить договор о содержании мостов до тех пор, пока не будет найден претендент, с которым заключат контракт на пять лет.

Как ранее сообщалось, содержание улиц Риги в ближайшие пять лет за 293,4 млн евро будут осуществлять объединение Roadeks un LAU, компания Vizii Urban, а также объединение предприятий Eco Baltia vide. Эти компании победили в конкурсе на содержание транспортных сооружений в Риге на период с 2024 по 2029 год.

В процедуре закупки услуга по техническому обслуживанию города была разделена на четыре части, для каждой из которых запланирован отдельный договор о закупке. По трем частям закупки завершились успешно, а вот по четвертой части - касающейся содержания мостов - было решено прекратить тендер.

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