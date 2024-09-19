Аудит управления договорами на строительство международных железнодорожных станций и проектирование основного этапа проекта Rail Baltica будет проводить аудиторская фирма KPMG Baltics SIA за общую договорную цену 36 400 евро без учета налога на добавленную стоимость (PVN), сообщает Министерство сообщения.
Власти обещают провести новый аудит контрактов по проекту Rail Baltica
Аудиторы оценят обоснованность повышения стоимости договоров на строительство международных пассажирских станций Rail Baltica и сопутствующей инфраструктуры, заключенных SIA Eiropas Dzelzceļa līnijas (EDzL), а также проверят управление и контроль над договорами на проектирование, заключенными балтийским совместным предприятием RB Rail, оценив эффективность усовершенствований процессов управления договорами, введенных в результате аудита 2022 года.
Аудит проведут в два этапа. На первом этапе будет оценен договор 2019 года с организацией BeReRix на проектирование и строительство железнодорожного моста Rail Baltica Riga, набережной и комплекса Рижского центрального пассажирского вокзала, а также договор 2021 года с предприятием B.S.L Infra на строительство железнодорожной станции Rail Baltica Riga Airport, сопутствующей инфраструктуры и эстакады.
В ходе аудита будут проанализированы процедуры заказа, приемки и оплаты работ, а также процесс оценки и принятия решений о внесении изменений в договоры, повлекших за собой финансовые последствия и временные сдвиги. Кроме того, будет проанализирован механизм индексации стоимости работ и его применение в договорах, а также обоснование заключения договоров и внесения в них изменений.
На втором этапе будет проведена оценка изменений в процессах управления проектными договорами RB Rail, внедренных процессов и их эффективности в соответствии с выводами и рекомендациями аудита 2022 года.
В Министерстве сообщения пояснили, что глобальные геополитические события привели к значительному увеличению стоимости строительства. В связи с этим финансирование деятельности двух международных станций сейчас не обеспечивается в достаточном объеме для покрытия фактической индексации стоимости строительства в соответствии с договорами. Дополнительные расходы возникли также в связи с увеличением объема строительных работ на Рижском центральном вокзале.
Дополнительное финансирование потребовалось также для завершения проектных работ в Латвии, которые отстают от графика. Особенно сложная ситуация сложилась на Рижском участке, где был объявлен новый тендер на услуги по проектированию и надзору за строительством железнодорожного пути от аэропорта "Рига" до Мисы и от Упеслеяс до железнодорожной станции Рига-Пречу. В настоящее время RB Rail изучает и оценивает полученные заявки.
В начале сентября в комиссии Сейма Латвии по расследованию ситуации с Rail Baltica заявили, что основную трассу вряд ли удастся проложить в срок: возможно, это будет сделано лишь к 2035 году.
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