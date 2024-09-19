Власти обещают провести новый аудит контрактов по проекту Rail Baltica

На втором этапе будет проведена оценка изменений в процессах управления проектными договорами RB Rail, внедренных процессов и их эффективности в соответствии с выводами и рекомендациями аудита 2022 года.

В Министерстве сообщения пояснили, что глобальные геополитические события привели к значительному увеличению стоимости строительства. В связи с этим финансирование деятельности двух международных станций сейчас не обеспечивается в достаточном объеме для покрытия фактической индексации стоимости строительства в соответствии с договорами. Дополнительные расходы возникли также в связи с увеличением объема строительных работ на Рижском центральном вокзале.

Дополнительное финансирование потребовалось также для завершения проектных работ в Латвии, которые отстают от графика. Особенно сложная ситуация сложилась на Рижском участке, где был объявлен новый тендер на услуги по проектированию и надзору за строительством железнодорожного пути от аэропорта "Рига" до Мисы и от Упеслеяс до железнодорожной станции Рига-Пречу. В настоящее время RB Rail изучает и оценивает полученные заявки.

В начале сентября в комиссии Сейма Латвии по расследованию ситуации с Rail Baltica заявили, что основную трассу вряд ли удастся проложить в срок: возможно, это будет сделано лишь к 2035 году.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!