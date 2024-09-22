Скандал с электростанциями: тендер на 3 млн выиграла компания, связанная с Нацобъединением

Реализатор проекта Минземледелия не ответило, о чем договорились Reck и его субподрядчики. Также компания не пояснила, почему в отчете за 2022 год не указаны два с половиной миллиона евро, полученные от Минземледелия. Компания Reck через специалиста по связям с общественностью сообщила передаче, что в настоящее время все ответы на вопросы, связанные с проектом, находятся в компетенции Генпрокуратуры и Управления по надзору за закупками. Проект реализован в полном объеме, и сейчас у него наступил гарантийный период.

"Напоминаем, что уже в 2022 году закупка и ее результаты были оценены KNAB, где пришли к выводу об отсутствии нарушений закона о конфликте интересов", - сообщили в компании.

Министр земледелия Арманд Краузе из СЗК инициировал проверку только после опубликования отчета Госконтроля. На нее выделен месяц.

Арманд Краузе, министр земледелия (СЗК):

"Наверное, вам следует спрашивать об ответственности и просить объяснений от тогдашних министра и партийного руководства".

​NP: Вы не интересовались делом до отчета Госконтроля? Вы министр уже год.

А. К.: В таком случае мы выступим с предложением, чтобы это было не только для ведомств Минземледелия. Потому что я считаю, что те политические решения в свое время были неправильными. И есть ответственность на политическом уровне. Для того, чтобы мы могли преодолеть эти недостатки, я вижу, что эта сеть зарядки должна быть открыта для всех органов власти.

Госконтроль указывает, что у Министерства земледелия была возможность создать собственную сеть с обычными станциями небыстрой зарядки. В этом случае страна сэкономила бы более двух с половиной миллионов евро.

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