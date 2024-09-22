Очередные 3 миллиона потрачены нерентабельно и расточительно для страны. Зеленый курс, вероятно, использовался как прикрытие для необоснованного использования средств. Настолько суровы выводы Госконтроля о сети станций зарядки электромобилей Министерства земледелия. Аудиторы передали материалы правоохранителям и Управлению по надзору за закупками. За масштабной сделкой стоит компания, связанная с "Национальным объединением". Проект был начат во времена министра земледелия Каспара Герхардса, а деньги были выделены из фондов на первоочередные меры, сообщает передача Nekā personīga на TV3.
Скандал с электростанциями: тендер на 3 млн выиграла компания, связанная с Нацобъединением
Сеть станций зарядки электромобилей стоимостью 3 миллиона должна была охватить всю Латвию. План предусматривал, что такие точки должны располагаться возле зданий Минземледелия и будут использоваться только для автопарка ведомства.
В Елгаве на улице Добелес находятся четыре подведомственных учреждения Министерства земледелия. Встреченные сотрудники говорят, что изначально зарядную станцию построили посреди луга во дворе. Позже ее перенесли, и теперь к ней можно нормально добраться. Хотя на табличках видно, что эта точка предназначена для одновременной зарядки двух электромобилей или гибридных автомобилей, опыт о ее использовании отсутствует. Ни одно из учреждений здесь не имеет собственного "зеленого" автомобиля.
Филимония Бригмане, представитель Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi:
"Они закончили около месяца назад. Только он не работает. Он еще как-то не отрегулирован".
NP: Ток подведен? Вижу, что здание старое...
Ф. Б.: В принципе, нет. Они могут зарядить только одну машину. Больше не хватает мощности. Я так понимаю, что есть большие проблемы. Но, возможно, со временем это будет возможно.
Пункт зарядки электромобилей Министерства земледелия в Добеле найти легко. В отличие от Елгавы, он установлен на видном месте. Также в Добеле в одном месте зарегистрировано несколько подведомственных учреждений министерства. Во всем здании журналисты встретили только одну сотрудницу. Инспектор службы защиты растений говорит, что не наблюдала за пунктом зарядки. У службы есть свои "зеленые" автомобили, но не в регионах.
В настоящее время в ведомстве Министерства земледелия имеется около 100 электромобилей или гибридных автомобилей. Инфраструктура не устроена так, чтобы станции могли использоваться другими государственными учреждениями. Рядом со зданием Министерства земледелия в Добеле расположена Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD). Сотрудники, с которыми встретились журналисты, говорят, что у них самих нет экологически чистых автомобилей. Станция была бы удобна для их клиентов, но они не могут ей пользоваться, поскольку тогда министерству придется стать торговцем электроэнергией.
До августа зарядка осуществлялась лишь в 15 местах сети Минземледелия, более половины станций быстрой зарядки не используются. 50 мощных (60 кВт) устройств принципиально не подходят для электросети здания. И только 8 из 52 работают на полную мощность.
Дорогостоящий проект был начат во время правления Кришьяниса Кариньша, когда сельскохозяйственным сектором руководил Каспар Герхардс из Нацобъединения (НО). При планировании бюджета на 2022 год запрос средств неожиданно оказался в числе приоритетов министерства. Депутаты Сейма проголосовали за проект, который скрывался под "инвестициями для достижения целей зеленого курса ЕС".
На тот момент у Минземледелия было 3 электромобиля и строительство такой сети не входило ни в одну из его стратегий и планов. По данным Госконтроля, требования к закупкам были созданы таким образом, чтобы заявку мог подать конкретный претендент.
Одним из них стало требование о строительстве зарядных станций большой мощности как минимум по двум контрактам, в том числе строительство не менее 50 объектов по одному контракту. На тот момент в 2022 году только один бизнесмен в Латвии имел опыт эксплуатации 50 электростанций высокой мощности. И вот вопрос - почему именно 50?
Государственные аудиторы подсчитали, что одно устройство быстрой зарядки обошлось Министерству земледелия в 39 тысяч евро. Для сравнения: оборудование, приобретенное Latvenergo для сети общего пользования, стоило менее 18 тысяч.
Инга Вилка, член совета Госконтроля:
"По самым скромным подсчетам аудиторов, рост цен только на оборудование составит около 600 тысяч евро".
NP: Есть ли здесь видимые признаки коррупции?
И. В.: Если в закупке только один заявитель, уже предсказуемо... тогда очень высокий риск.
На закупку для строительства зарядной инфраструктуры подал заявку только один заявитель - энергозастройщик Reck. В структуре владельцев компании видна связь с Национальным объединением, которое в то время было лидером министерства. Крупнейший владелец компании (40%) компания Topos L принадлежит Элизабете Коле, сестре Рихарда Колса, члена Европарламента от НО.
Тогдашний министр земледелия Каспар Герхардс поясняет, что Нацобъединение не несет ответственность за растрату государственных средств.
Каспар Герхардс, бывший министр земледелия (НО):
"Я не думаю, что действия сестры Колса были выбором НО. У меня нет информации о том, что НО имеет какое-либо отношение к выбору сестры Колса.
NP: Но условия конкурса были прописаны достаточно сложно.
К. Г.: Там было написано, что должна быть сестра Колса? Ну, посмотрим серьезно. Никаких политических предпочтений проект не имел. Это проект, реализованный административным руководством. С политической стороны там никто не участвовал. Не было такой политической подготовки для того или иного решения. Здесь нет никакой политической связи, и ни один политик никогда там не участвовал.
NP: То есть тот факт, что именно эта компания выиграла, вы называете совпадением?
К. Г.: Я ничего никак не называю. Есть тендерная комиссия. Есть процедуры.
В самом начале проекта тогдашний государственный секретарь министерства, ныне глава Госканцелярии Райвис Кронбергс не присутствовал.
Однако именно он позже создал тендерную комиссию, заключил договоры и утвердил план установки дорогостоящего оборудования. Он также согласился передать большую часть средств проекта - два с половиной миллиона - SIA Reck в последние дни 2022 года. Хотя предложение о закупке и документация генерального договора предусматривали оборудование испанской компании (Circontrol S.A.), к зданиям Министерства земледелия были подключены зарядные станции другого производителя, польской компании Ekoenergetyka - Polska S.A. на полтора года позже, чем оговорено в договоре.
Райвис Кронбергс, руководитель Госканцелярии, бывший госсекретарь Министерства земледелия:
"Я перенял этот проект, и мне не сказали, что есть проблемы".
NP: Почему вы приняли 80 процентов суммы в 2022 году (2,4 миллиона)?
Р. К.: Мы могли потерять все деньги. И тогда для нас все осталось бы замороженным, незавершенным.
Технико-экономическое обоснование проекта разработал субподрядчик SIA Reck - Corporate Consulting, получив за него более 170 тысяч евро.
Другая компания группы, Corporate Systems, с февраля текущего года обеспечивает круглосуточное гарантийное обслуживание и поддержку пользователей станций.
Компании этой группы выиграли множество госзакупок как в проектах E-lietas, так и E-veselība - разработали технические спецификации, провели контрольный надзор.
Реализатор проекта Минземледелия не ответило, о чем договорились Reck и его субподрядчики. Также компания не пояснила, почему в отчете за 2022 год не указаны два с половиной миллиона евро, полученные от Минземледелия. Компания Reck через специалиста по связям с общественностью сообщила передаче, что в настоящее время все ответы на вопросы, связанные с проектом, находятся в компетенции Генпрокуратуры и Управления по надзору за закупками. Проект реализован в полном объеме, и сейчас у него наступил гарантийный период.
"Напоминаем, что уже в 2022 году закупка и ее результаты были оценены KNAB, где пришли к выводу об отсутствии нарушений закона о конфликте интересов", - сообщили в компании.
Министр земледелия Арманд Краузе из СЗК инициировал проверку только после опубликования отчета Госконтроля. На нее выделен месяц.
Арманд Краузе, министр земледелия (СЗК):
"Наверное, вам следует спрашивать об ответственности и просить объяснений от тогдашних министра и партийного руководства".
NP: Вы не интересовались делом до отчета Госконтроля? Вы министр уже год.
А. К.: В таком случае мы выступим с предложением, чтобы это было не только для ведомств Минземледелия. Потому что я считаю, что те политические решения в свое время были неправильными. И есть ответственность на политическом уровне. Для того, чтобы мы могли преодолеть эти недостатки, я вижу, что эта сеть зарядки должна быть открыта для всех органов власти.
Госконтроль указывает, что у Министерства земледелия была возможность создать собственную сеть с обычными станциями небыстрой зарядки. В этом случае страна сэкономила бы более двух с половиной миллионов евро.
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