В Балдоне несколько семей украинских беженцев могут остаться без крыши над головой

Как указывает самоуправление, заключенные с жителями Украины договора об аренды потеряют силу после закрепления за государством прав на собственность в земельной книге. Если государство захочет и посчитает это возможным, она сможет заключить с жителями Украины новые договора об аренде. Однако, принимая во внимание ситуацию с обслуживающей дом котельной, по мнению самоуправления, если не начать отопительный сезон, в здании не будет возможным обеспечить подходящие для жизни условия.

Как агентству LETA признала председатель Кекавской краевой думы Виктория Байре, самоуправление искало различные возможности размещения беженцев, в том числе и в других самоуправлениях. Однако это решение не подошло, так как ни одно самоуправление не будет размещать у себя жителей Украины, если беженцы зарегистрированы в другом.

Кроме того, эти люди живут в Балдоне уже два года, с начала войны, а помощь по обеспечению местом жительства выделяется на 120 дней.

Байре признала, что ей непонятно, почему ранее с этими семьями были заключены бессрочные договора аренды. Она также указала, что людей на улицу точно никто не выкинет, однако в нынешнем здании зимой жить не будет возможным, так как нужен новый отопительный котел.

Всего в Балдоне, на улице Межвиду, живут 15 человек. 15 семей, в трех из которых есть дети.

Самоуправление Кекавы сообщает, что с момента вторжения России в Украину оно оказало поддержку 687 жителям Украины, 420 из которых по-прежнему проживают на территории Кекавского края.

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