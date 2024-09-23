Не сумев найти необходимые на ремонт деньги, самоуправление Кекавского края вернет государству здание бывшего центра социальной опеки, в котором в данный момент арендуют квартиры несколько семей украинских беженцев - если государство не сделает необходимых вложений, они могут остаться без крыши над головой, сообщает агентство LETA.
В Балдоне несколько семей украинских беженцев могут остаться без крыши над головой
По информации самоуправления Кекавы, в 2019 году государство передало самоуправлению в безвозмездное пользование здание в Балдоне, на улице Межвиду, 17.
С февраля 2022 года, когда началось полномасштабное вторжение РФ в Украину, здание было приспособлено для кратковременного размещения жителей Украины.
Чтобы помочь жителям Украины, самоуправление Кекавского края в срочном порядке сделала вложения в здание. Однако вложенные самоуправлением средства в ремонт и приспосабливание помещений не обеспечили приведение в порядок всего здания.
После обследования здания было констатировано, что оно находится в плохом состоянии и не может использоваться дальше.
Для полного обновления здания необходимо по меньшей мере 1,5 миллиона евро. В свою очередь для того, чтобы в этом году начать отопительный сезон, необходим ремонт котельной, который обойдется примерно в 80 000 евро.
Как указывает самоуправление, долгое время искались решения для привлечения необходимого финансирования, но безуспешно.
Без привлечения внешнего финансирования дальнейшее содержание здания из муниципального бюджета неоправданно, поэтому Кекавская краевая дума решила 19 сентября вернуть недвижимость владельцу - государству.
После вступления решения в силу права на здание и всю собственность будут закреплены в земельной книге на имя государства.
Как указывает самоуправление, заключенные с жителями Украины договора об аренды потеряют силу после закрепления за государством прав на собственность в земельной книге. Если государство захочет и посчитает это возможным, она сможет заключить с жителями Украины новые договора об аренде. Однако, принимая во внимание ситуацию с обслуживающей дом котельной, по мнению самоуправления, если не начать отопительный сезон, в здании не будет возможным обеспечить подходящие для жизни условия.
Как агентству LETA признала председатель Кекавской краевой думы Виктория Байре, самоуправление искало различные возможности размещения беженцев, в том числе и в других самоуправлениях. Однако это решение не подошло, так как ни одно самоуправление не будет размещать у себя жителей Украины, если беженцы зарегистрированы в другом.
Кроме того, эти люди живут в Балдоне уже два года, с начала войны, а помощь по обеспечению местом жительства выделяется на 120 дней.
Байре признала, что ей непонятно, почему ранее с этими семьями были заключены бессрочные договора аренды. Она также указала, что людей на улицу точно никто не выкинет, однако в нынешнем здании зимой жить не будет возможным, так как нужен новый отопительный котел.
Всего в Балдоне, на улице Межвиду, живут 15 человек. 15 семей, в трех из которых есть дети.
Самоуправление Кекавы сообщает, что с момента вторжения России в Украину оно оказало поддержку 687 жителям Украины, 420 из которых по-прежнему проживают на территории Кекавского края.
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