VID начинает рассылку писем тем жителям, у кого расходы превышают доходы

У каждого получателя письма будет возможность дать объяснение Службе государственных доходов о логичных, объективных причинах оборота денег на их банковских счетах.

К письму будет приложен разъяснительный материал, который поможет людям убедиться в том, что они полностью задекларировали все свои доходы на данный момент, а если нет, то как это сделать правильно, а также какие доходы облагаются или не облагаются налогами.

Фото: VID

Ранее сообщалось, что в результате анализа данных VID обнаружила, что у 5575 человек разница между оборотом по банковскому счету и декларированным годовым доходом превышает 100 000 евро, у 13 449 - от 50 000 до 100 000 евро, а у 51 099 человек - от 20 000 до 50 000 евро.

По словам генерального директора VID Байбы Шмите-Роке у трети этих лиц разница могла образоваться из-за необлагаемого налогом дохода или сделок, у трети - из-за доходов, которые не были задекларированы по незнанию, еще у трети это незадекларированные или незаконные доходы.

Шмите-Роке подчеркнула, что главная цель кампании - разъяснительная работа. Уведомления будут рассылаться через систему электронного декларирования VID, и их получат все физические лица, в отношении которых были выявлены существенные расхождения.

Руководитель VID напомнила о результатах ежегодного исследования теневой экономики, согласно которым объем зарплат "в конвертах" в Латвии в 2023 году составил 48,2%. Хотя объем зарплат, с которых не платятся налоги, снизился, он все еще остается очень высоким, поэтому, по словам Шмите-Роке, каждый латвиец, получающий незадекларированный доход, является объектом внимания VID.

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