С 23 сентября этого года Служба государственных доходов (VID) начнет рассылку уведомлений тем физическим лицам, которые живут в Латвии, и у кого не совпадают доходы и расходы, сообщил VID порталу Apollo.lv.
VID начинает рассылку писем тем жителям, у кого расходы превышают доходы
В результате анализа VID выявил 70 000 физических лиц у которых наблюдается большое несоответствие между оборотом на банковском счете и задекларированными доходами.
Расхождение между доходами и расходами у людей, которым будут направлены письма, превышает 20 000 евро в год. Такими методами VID рассчитывает мотивировать общество платить налоги.
Первые примерно 5000 писем будут отправлены тем людям, у которых выявлены наибольшие расхождения, то есть разница между оборотом их банковских счетов и задекларированным доходом составляет не менее 90 000 евро.
Эти люди являются пользователями системы электронного декларирования (EDS) VID, поэтому первоначально письмо будет отправлено в электронном виде (EDS), но последующие письма будут отправляться как через EDS, так и по почте по задекларированному месту жительства лица (если лицо не являюсь пользователем EDS).
Получив письмо от EDS, люди получат на свою электронную почту только уведомление об информации, доступной в EDS, кроме того, это уведомление будет содержать ссылку на eds.vid.gov.lv.
В письме VID предложит людям оценить, все ли доходы задекларированы в 2022 и/или 2023 году, и подать годовую декларацию о доходах (или уточнить уже поданную), если не все доходы задекларированы.
У каждого получателя письма будет возможность дать объяснение Службе государственных доходов о логичных, объективных причинах оборота денег на их банковских счетах.
К письму будет приложен разъяснительный материал, который поможет людям убедиться в том, что они полностью задекларировали все свои доходы на данный момент, а если нет, то как это сделать правильно, а также какие доходы облагаются или не облагаются налогами.
Ранее сообщалось, что в результате анализа данных VID обнаружила, что у 5575 человек разница между оборотом по банковскому счету и декларированным годовым доходом превышает 100 000 евро, у 13 449 - от 50 000 до 100 000 евро, а у 51 099 человек - от 20 000 до 50 000 евро.
По словам генерального директора VID Байбы Шмите-Роке у трети этих лиц разница могла образоваться из-за необлагаемого налогом дохода или сделок, у трети - из-за доходов, которые не были задекларированы по незнанию, еще у трети это незадекларированные или незаконные доходы.
Шмите-Роке подчеркнула, что главная цель кампании - разъяснительная работа. Уведомления будут рассылаться через систему электронного декларирования VID, и их получат все физические лица, в отношении которых были выявлены существенные расхождения.
Руководитель VID напомнила о результатах ежегодного исследования теневой экономики, согласно которым объем зарплат "в конвертах" в Латвии в 2023 году составил 48,2%. Хотя объем зарплат, с которых не платятся налоги, снизился, он все еще остается очень высоким, поэтому, по словам Шмите-Роке, каждый латвиец, получающий незадекларированный доход, является объектом внимания VID.
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