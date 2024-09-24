Оценивается повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет

Отвечая на вопрос, оценивается ли повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет, Ашераденс указал, что принято протокольное решение Кабинета министров, в котором предусмотрено несколько вещей.

Достигнуто соглашение и готовятся изменения, которые коснутся должностных лиц, имеющих специальное служебное звание, в частности, солдаты смогут продолжить службу, получая пенсию по выслуге лет.

Ашераденс пояснил, что сейчас, когда приходит возраст выхода на пенсию по выслуге лет, получатели таких пенсий бросают службу. В то же время они начинают работать в других структурах безопасности, где нет такой пенсии по выслуге лет.

"Если они в состоянии выполнять свои обязанности, почему они не могут остаться и продолжить работу на службе", - добавил Ашераденс.

Кроме того, "тщательно оцениваемым вопросом" министр финансов назвал возможное повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет.

Ашераденс указал, что скоро завершится процесс повышения возраста по старости. Поэтому довольно четко ясно, что теперь стоит пересмотреть и возраст выхода на пенсию по выслуге лет.