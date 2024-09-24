В ходе сотрудничества министерств с Госканцелярией сейчас оценивается вопрос о повышении возраста выхода на пенсию по выслуге лет, заявил журналистам в понедельник, 23 сентября, министр финансов Арвил Ашераденс.
Оценивается повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет
Отвечая на вопрос, оценивается ли повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет, Ашераденс указал, что принято протокольное решение Кабинета министров, в котором предусмотрено несколько вещей.
Достигнуто соглашение и готовятся изменения, которые коснутся должностных лиц, имеющих специальное служебное звание, в частности, солдаты смогут продолжить службу, получая пенсию по выслуге лет.
Ашераденс пояснил, что сейчас, когда приходит возраст выхода на пенсию по выслуге лет, получатели таких пенсий бросают службу. В то же время они начинают работать в других структурах безопасности, где нет такой пенсии по выслуге лет.
"Если они в состоянии выполнять свои обязанности, почему они не могут остаться и продолжить работу на службе", - добавил Ашераденс.
Кроме того, "тщательно оцениваемым вопросом" министр финансов назвал возможное повышение возраста выхода на пенсию по выслуге лет.
Ашераденс указал, что скоро завершится процесс повышения возраста по старости. Поэтому довольно четко ясно, что теперь стоит пересмотреть и возраст выхода на пенсию по выслуге лет.
Пересмотр возраста выхода на пенсию по выслуге лет в настоящее время концептуально оценивается в сотрудничестве с Государственной канцелярией, и пока нельзя говорить о том, насколько может быть увеличен пенсионный возраст.
Ашераденс добавил, что возможное увеличение возраста выхода на пенсию по выслуге лет нужно оценивать социально ответственно, в соответствии с законными ожиданиями, поэтому людям, проработавшим на службе некоторое время, не стоит беспокоиться по этому поводу в данный момент.
Из дискуссий на заседании правительства на прошлой неделе стало ясно, что на повестке дня стоит вопрос о пенсиях по выслуге лет в целом. Госканцелярия вместе с профильными министерствами будет работать над этим вопросом параллельно с бюджетным процессом, заявила премьер-министр Эвика Силиня, отметив, что этот "вопрос находится на столе и открыт".
Один из пунктов проекта протокола заседания гласит, что Государственная канцелярия в сотрудничестве с профильными министерствами должна подготовить предложения по внесению изменений в нормативные акты, касающиеся повышения возраста выхода на пенсию по выслуге лет.
Однако в ходе дискуссии по этому поводу министр обороны Андрис Спрудс сказал, что этот пункт был довольно новой информацией и это имеет последствия для сферы обороны.
"Мы тоже хотим принимать участие во внесении изменений в пенсии по выслуге лет", - заявил он, рассказав об идее об объединении службы с получением пенсии по выслуге лет.
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