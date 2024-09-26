Названы районы Риги, жители которых зарабатывают больше всего

Согласно этим данным, в Риге среднемесячная брутто-зарплата в прошлом году составляла 1614 евро в месяц, и выше среднего получали жители 26, а ниже среднего - 32 районов Риги.

Так, например, более 2000 евро в месяц получали жители еще четырех районов Риги - Межапарка (2196), Центрального района (2155), Бебербеки (2113) и Петерсалы-Андрейсалы (2097). В 19 районах, в которых средняя зарплата превышала среднюю по столице, средняя месячная брутто-зарплата была в пределах от 1627 до 1959 евро.

В оставшихся 32 районах, в которых средняя зарплата была ниже средней по столице, она находилась в пределах от 1072 до 1591 евро. Самая маленькая средняя месячная брутто-зарплата была в Волери - 1072 евро, на Румбуле - 1242 и в Болдерае - 1249 евро в месяц. Однако если сравнивать медианную брутто-зарплату**, то разница между Скансте и следующими районами не так велика: в 2023 году в Скансте она составляла 1685 евро, в Вецриге - 1575, в Бишумуйже - 1517 евро в месяц. Медианная брутто-зарплата свыше полутора тысяч евро в месяц была также в Бебербеки (1513) и в центре - 1501 евро.