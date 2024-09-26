Если рассматривать районы Риги, то больше всего зарабатывают жители центра города. В 2023 году самая большая средняя брутто-зарплата в зависимости от места жительства была в районе Скансте - 2876, на Кипсале - 2358 и в Вецриге - 2262 евро в месяц, свидетельствуют данные экспериментальной статистики* Центрального статистического управления (ЦСУ).
Названы районы Риги, жители которых зарабатывают больше всего
Согласно этим данным, в Риге среднемесячная брутто-зарплата в прошлом году составляла 1614 евро в месяц, и выше среднего получали жители 26, а ниже среднего - 32 районов Риги.
Так, например, более 2000 евро в месяц получали жители еще четырех районов Риги - Межапарка (2196), Центрального района (2155), Бебербеки (2113) и Петерсалы-Андрейсалы (2097). В 19 районах, в которых средняя зарплата превышала среднюю по столице, средняя месячная брутто-зарплата была в пределах от 1627 до 1959 евро.
В оставшихся 32 районах, в которых средняя зарплата была ниже средней по столице, она находилась в пределах от 1072 до 1591 евро. Самая маленькая средняя месячная брутто-зарплата была в Волери - 1072 евро, на Румбуле - 1242 и в Болдерае - 1249 евро в месяц. Однако если сравнивать медианную брутто-зарплату**, то разница между Скансте и следующими районами не так велика: в 2023 году в Скансте она составляла 1685 евро, в Вецриге - 1575, в Бишумуйже - 1517 евро в месяц. Медианная брутто-зарплата свыше полутора тысяч евро в месяц была также в Бебербеки (1513) и в центре - 1501 евро.
В свою очередь на Кипсале, которая по медианным данным занимала третье место по уровню брутто-зарплаты, она была лишь 16-й - 1354 евро в месяц. Такие различия указывают на районы с более высоким уровнем неравенства доходов и характеризуют, в каких районах (Кипсала, Межапарк и т. д.) высокооплачиваемые работники играют важную роль в определении средней брутто-зарплаты.
Медианная брутто-зарплата в Риге в прошлом году составляла 1255 евро в месяц. Эти и другие данные представила компания Grupa93 в своем основанном на анализе данных ЦСУ аналитическом материале о фактах и мифах о центре Риги на международном мероприятии городского планирования Mad City, которое проходит в Риге 26 сентября.
*Экспериментальная статистика использует новые источники данных и методы, чтобы попытаться расширить диапазон или уровень детализации статистических данных для удовлетворения потребностей пользователей.
**Медиана - показатель, находящийся в середине ряда показателей, расположенных в порядке возрастания или убывания. Медиана делит ряд на две равные части. Как правило, для показателей заработной платы медианное значение ниже среднеарифметического значения (средней заработной платы). Разница между медианой и средним арифметическим показывает асимметрию в распределении трудовых доходов. Если бы распределение было идеально симметричным, медиана и среднее арифметическое были бы одинаковыми.
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