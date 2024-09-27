В 2023 году в среднем по Евросоюзу (ЕС) родилось на 10% меньше детей, чем в 2021 году, а Латвия с падением на 16,82% занимает пятое место в ЕС по сокращению числа новорожденных, пишет Diena.
Латвия - в первой пятерке стран ЕС по сокращению числа новорожденных
Не раз в период ограничений в связи с Covid-19 по всему ЕС звучали утверждения, что это время изменит привычки людей, что подтвердилась во многих сферах. Например, расцвела интернет-торговля, разрослась сеть пакоматов, люди стали меньше ходить в магазины. Изменилась и культура образования: гораздо больше людей оценили возможности дистанционного обучения детей.
И даже сейчас, когда о Covid-19 говорят только мимоходом, хотя заболеваемость не ниже, чем в марте 2020 года, удаленное и домашнее обучение люди выбирают гораздо чаще, чем раньше.
Образование, кстати, является первым индикатором того, что не все смены привычек были положительными, так как в целом качество образования ухудшилось и еще непонятно, удастся ли вернуть уровень 2019 года.
А результаты перехода на удаленную работу еще не полностью проанализированы. Скорее всего, полноценная оценка последует через некоторое время.
Кажется, компании, которые умудрились установить компьютерные рабочие станции по месту жительства работников, выиграли, так как в долгосрочной перспективе это обойдется дешевле аренды офисов, и вряд ли какое-то из этих предприятий вернется к старому порядку, но все же - инвестировали ли эти предприятия в социализацию работников?
Кого-то волнует, что женщины и мужчины фертильного возраста не покидают квартиру неделями и заказывают продукты в интернете? Конечно, нет данных и исследований о том, сколько таких и чем они занимаются вне рабочего времени.
Можно лишь предположить, что удаленная работа оставила последствия не только в области трудовых отношений, но и в частной коммуникации, и, возможно, эти последствия негативны, отмечает Diena.
Число новорожденных почти на пятую часть меньше, чем в 2021 году, то есть в 2028 году, когда родившиеся в 2023 году достигнут обязательного возраста посещения детских садов, в детсады придет на 17% меньше детей. Еще через пару лет это будет применимо ко всем первым классам, а еще через несколько лет мы будем говорить о закрытии школ.
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