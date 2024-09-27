Латвия - в первой пятерке стран ЕС по сокращению числа новорожденных

Кого-то волнует, что женщины и мужчины фертильного возраста не покидают квартиру неделями и заказывают продукты в интернете? Конечно, нет данных и исследований о том, сколько таких и чем они занимаются вне рабочего времени.

Можно лишь предположить, что удаленная работа оставила последствия не только в области трудовых отношений, но и в частной коммуникации, и, возможно, эти последствия негативны, отмечает Diena.

Число новорожденных почти на пятую часть меньше, чем в 2021 году, то есть в 2028 году, когда родившиеся в 2023 году достигнут обязательного возраста посещения детских садов, в детсады придет на 17% меньше детей. Еще через пару лет это будет применимо ко всем первым классам, а еще через несколько лет мы будем говорить о закрытии школ.

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