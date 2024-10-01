Произойдет индексация пенсий: в полном объеме проиндексируют пенсии до 683 евро

Чем больше страховой стаж, тем больший индекс будет применяться и большего роста пенсии по старости человек может ожидать. Например, если назначенный размер пенсии по старости составляет 500 евро, то назначенный пенсионерам со страховым стажем до 29 лет с октября этого года размер пенсии составит 532,70 евро, что на 32,70 евро больше, чем раньше. Наибольший прирост составит 50,20 евро, если страховой стаж составляет 45 лет и более - в этом случае пенсия увеличится до 550,20 евро.

А для индексации прочих государственных пенсий и страховых возмещений и установления назначенной доплаты к пенсии по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, будет применяться фактический индекс потребительских цен и 50% от реального прироста суммы заработных плат для страховых взносов, таким образом, будет применяться индекс 1,0654.

При индексации доплаты соответствующий индекс будет применяться в размере 1,52 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и доплаты примерно 2,28 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости назначена до 31 декабря 1996 года или же пенсия по инвалидности назначена и необходимый для назначения пенсии по старости возраст достигнут до 31 декабря 1996 года.