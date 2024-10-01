Сегодня произойдет индексация пенсий с применением коэффициента, зависящего от страхового трудового стажа, а в полном объеме будут проиндексированы пенсии или их часть, не превышающая 683 евро, сообщает Министерство благосостояния.
Произойдет индексация пенсий: в полном объеме проиндексируют пенсии до 683 евро
В связи с этим пенсии и вознаграждения размером не более 683 евро будут проиндексированы в полном объеме.
Фактическое увеличение пенсии или вознаграждения будет зависеть как от размера пенсии и вознаграждения, так и от применяемого индекса.
Исключение составляют политически репрессированные, люди с инвалидностью первой группы и участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которым будет проиндексирован весь размер пенсии.
Будут проиндексированы пенсии и вознаграждения по старости, выслуге лет, инвалидности и по случаю потери кормильца, назначенные или пересчитанные до 30 сентября 2024 года.
При индексации пенсий по старости помимо фактического индекса потребительских цен будет учитываться и часть процента реального прироста суммы заработных плат для страховых взносов.
Соответственно, для страхового стажа до 29 лет они составят 50%. В случае же, если страховой стаж составляет от 30 до 39 лет и если пенсия назначена за работу во вредных и тяжелых или особо вредных и особо тяжелых условиях труда, прирост составит 60%. Зато в случае стажа от 40 до 44 лет рост составит 70%, а от 45 лет и выше - 80%.
Чем больше страховой стаж, тем больший индекс будет применяться и большего роста пенсии по старости человек может ожидать. Например, если назначенный размер пенсии по старости составляет 500 евро, то назначенный пенсионерам со страховым стажем до 29 лет с октября этого года размер пенсии составит 532,70 евро, что на 32,70 евро больше, чем раньше. Наибольший прирост составит 50,20 евро, если страховой стаж составляет 45 лет и более - в этом случае пенсия увеличится до 550,20 евро.
А для индексации прочих государственных пенсий и страховых возмещений и установления назначенной доплаты к пенсии по старости и инвалидности за один год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, будет применяться фактический индекс потребительских цен и 50% от реального прироста суммы заработных плат для страховых взносов, таким образом, будет применяться индекс 1,0654.
При индексации доплаты соответствующий индекс будет применяться в размере 1,52 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и доплаты примерно 2,28 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости назначена до 31 декабря 1996 года или же пенсия по инвалидности назначена и необходимый для назначения пенсии по старости возраст достигнут до 31 декабря 1996 года.
Это означает, что существующий размер доплаты, которая сейчас составляет 1,52 евро и 2,28 евро за один год страхового стажа, будет пересмотрен с применением индекса 1,0654. Таким образом, люди, получившие 1,52 евро за каждый год стажа, накопленный до конца 1995 года, в дальнейшем будут получать 1,62 евро, а те, кто получил 2,28 евро, в дальнейшем получат 2,43 евро.
Например, пенсионер, которому назначена пенсия по старости 510 евро за 45 лет общего страхового стажа и при этом установлена доплата 38 евро (за 25 лет работы до конца 1995 года), с 1 октября будет получать пенсию по старости 561,20 евро и доплату к пенсии 40,50 евро.
Цель индексации пенсий - обеспечить защиту назначенных пенсий и возмещений от падения покупательной способности и добиться того, чтобы не была потеряна их стоимость, отмечает Министерство благосостояния.
Министерство благосостояния сообщает, что из общего размера пенсии и доплаты может быть удержан подоходный налог с населения (необлагаемый минимум в 2024 году - 500 евро), что уменьшает выплачиваемую сумму.
Пенсионерам самим ничего не нужно делать - индексацию пенсий обеспечит Государственное агентство социального страхования, и она происходит автоматически.
Министерство благосостояния напоминает, что сегодня будут проиндексированы и возмещения за потерю трудоспособности и возмещения по случаю потери кормильца с применением таких же условий при индексации, как и при пенсиях.
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