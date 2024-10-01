Сегодня состоялось торжественное открытие нового корпуса Детской клинической университетской больницы (BKUS), затраты на строительство которого составили 28,4 млн евро.
Фото ⟩ Открыто новое здание Детской больницы стоимостью 28,4 млн евро
Здесь будет располагаться амбулаторный центр площадью 5310 кв. м, где маленьким пациентам будут оказываться все необходимые услуги, что сделает лечение более доступным.
В центре будет находиться единая регистратура, 84 кабинета для визитов к врачам, процедур и обследований, помещение для консилиума врачей, игровая зона и помещения для отдыха.
9 октября в новом корпусе начнет работу центр неотложной медицинской помощи с отдельным входом и регистратурой, где будут также эпидемиологически безопасные помещения, предназначенные для пациентов с опасными инфекционными заболеваниями. Площадь центра составит 2652,6 кв. м.
Общая площадь нового корпуса составляет 7962,6 кв. м. Это самое большое новое здание BKUS, построенное в этом столетии, отметили в больнице.
Общие затраты на проект составили 28,42 млн евро, из них 10,32 млн евро предоставлено из Европейского фонда регионального развития. Еще 2,1 млн евро составили расходы на обустройство здания, в том числе часть средств была пожертвована.
Проект нового корпуса разработало предприятие Mark arhitekti, а строительные работы осуществляла компания Arčers.
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