Газета: Поправки к закону о рынке электроэнергии могут отразиться на ценах

Опасения вызывает формулировка о том, что затраты, связанные с приобретением и эксплуатацией накопителя электроэнергии, покрывает оператор системы распределения и они включаются в тарифы на услуги системы распределения.

"Несмотря на то, что, на первый взгляд, это может повлечь дополнительные расходы для конечных потребителей электроэнергии, они существенны как с точки зрения надежности энергоснабжения, так и с точки зрения экономического обоснования, поскольку позволяют системе работать более гибко", - сказано в аннотации к законопроекту.

В Министерстве климата и энергетики, однако, пояснили, что это вовсе не означает, что оператор моментально воспользуется данной включенной в закон возможностью на практике.

"По оценке АО Sadales tīkls (ST), использование накопителей обеспечит более эффективную работу системы и не должно увеличить общие затраты на системную услугу. Согласно информации, предоставленной оператором распределительной системы, ST в настоящее время не планирует осуществлять инвестиции в приобретение накопителей электроэнергии, а если бы это было сделано, то размещение таких накопителей в системе распределения электроэнергии скорее способствовало бы не росту затрат на системные услуги, а более эффективному использованию существующей системы, в том числе, возможно, позволило бы снизить нынешние потери электроэнергии в системе", - подчеркнула заместитель директора департамента энергетического рынка Министерства климата и энергетики Лива Шнитко, отметив, что как операторы системы передачи, так и системы распределения тщательно взвешивают любые финансово емкие инвестиции и за последние годы успешно привлекли крупный объем внешних инвестиций в реализацию таких проектов.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!