Станут ли декларации обязательными для всех? VID оценит необходимость изменить порядок

Год назад премьер-министр, объявив о приостановке реализации этой идеи и исключении ее из будущего пакета бюджета на 2024 год, назвала проект закона об общей декларации доходов браком и признала, что необходимо провести общественные консультации по этой идее, но указала, что правительство по-прежнему намерено ввести обязательное декларирование доходов.

В следующем пакете госбюджета на 2025 год такого предложения нет, выяснил портал Lsm.lv в Минфине.

Однако задача оценить введение всеобщего декларирования доходов включена в план по борьбе с теневой экономикой. Поэтому Минфин ждет оценки VID.

Служба государственных доходов сообщила порталу Lsm.lv, что в плане сокращения теневой экономики утверждено задание до конца 2025 года оценить, есть ли необходимость внести изменения в существующий порядок декларирования подоходного налога с населения.

В настоящее время VID начал активно использовать имеющиеся в распоряжении учреждения данные. Например, у почти 70 000 жителей Латвии, оборот на банковских счетах не соответствует задекларированному доходу.

Оценив результаты этого и ряда других мероприятий, VID сможет сделать выводы, достаточна ли работа с имеющимся объемом данных (в том числе полученных из деклараций, предоставленных жителями) для сокращения теневой экономики, и нужно ли расширять обязательные требования по подаче ежегодной декларации о доходах, отметили в VID.

Первые выводы после оценки данных можно будет сделать уже к середине следующего года, отметили в VID.

Затем VID планирует обсудить эти результаты и выводы со своими партнерами, чтобы принять решение о необходимости и параметрах введения общего декларирования доходов, исходя из текущей ситуации.

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