Пчеловоды бьют тревогу - местный мед исчезает с прилавков магазинов

Зарабатывать с каждым годом становится все сложнее, рассказали журналистам пчеловоды. Несмотря на поиск способов сэкономить на производстве, даже сокращая пчелиные семьи, многие вынуждены продавать мед близко к себестоимости.

Самые большие упреки пчеловоды бросают прямо в сторону сетей магазинов, так как полки заполонены импортным товаром.

"В Эстонии я фактически видел только мед местных производителей по честной цене пчеловодов. Зайдем в любой латвийский магазин, может случиться, что вообще латвийского меда не будет", - рассказал Андрей Бриедис, пчеловод, хозяин сельского хозяйства Priežukalns.

В свою очередь, у торговцев свое мнение.

"Мы сейчас начинаем сотрудничество с одним производителем меда, который сумел предложить конкурентоспособное предложение. До сих пор, да, у нас местных было крайне мало, так как не было конкурентоспособного ценового предложения. Насколько можем, мы поддерживаем местных производителей, а покупатель голосует своим кошельком", - прокомментировала Сабине Лакуча, директор по закупкам предприятия Iepirkumu grupa, член правления сети магазинов top!.

Пчеловоды признают, что не могут конкурировать ни с Китаем, ни с Украиной, ни даже с Мексикой. Там другие цены и другие объемы, которые приходят на судах. Другие затраты на производство, а главное там другие стандарты качества.

Кроме того, почти половина меда, ввозимого в Европу, - это сахарный сироп с различными примесями.

"Фальсификаторы меда работают более современными методами, и те, кто пытается их поймать, остаются позади. Если вы покупаете мед в супермаркете, на котором написано "смесь меда", то я уверен, что там мед даже рядом не стоял", - резюмирует пчеловод Андрей Бриедис.

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