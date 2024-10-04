В последние годы резко упал спрос на местный мед. Несмотря на то, что этим летом получен очень хороший урожай, большинству пчеловодов его негде реализовать. Оптовая цена на мед сейчас тоже неадекватно низка, начиная от полутора евро за килограмм, поэтому наибольшие шансы пчеловодов найти клиентов в прямой торговле, сообщает программа 360 ZIŅneši телеканала 360.
Пчеловоды бьют тревогу - местный мед исчезает с прилавков магазинов
Зарабатывать с каждым годом становится все сложнее, рассказали журналистам пчеловоды. Несмотря на поиск способов сэкономить на производстве, даже сокращая пчелиные семьи, многие вынуждены продавать мед близко к себестоимости.
Самые большие упреки пчеловоды бросают прямо в сторону сетей магазинов, так как полки заполонены импортным товаром.
"В Эстонии я фактически видел только мед местных производителей по честной цене пчеловодов. Зайдем в любой латвийский магазин, может случиться, что вообще латвийского меда не будет", - рассказал Андрей Бриедис, пчеловод, хозяин сельского хозяйства Priežukalns.
В свою очередь, у торговцев свое мнение.
"Мы сейчас начинаем сотрудничество с одним производителем меда, который сумел предложить конкурентоспособное предложение. До сих пор, да, у нас местных было крайне мало, так как не было конкурентоспособного ценового предложения. Насколько можем, мы поддерживаем местных производителей, а покупатель голосует своим кошельком", - прокомментировала Сабине Лакуча, директор по закупкам предприятия Iepirkumu grupa, член правления сети магазинов top!.
Пчеловоды признают, что не могут конкурировать ни с Китаем, ни с Украиной, ни даже с Мексикой. Там другие цены и другие объемы, которые приходят на судах. Другие затраты на производство, а главное там другие стандарты качества.
Кроме того, почти половина меда, ввозимого в Европу, - это сахарный сироп с различными примесями.
"Фальсификаторы меда работают более современными методами, и те, кто пытается их поймать, остаются позади. Если вы покупаете мед в супермаркете, на котором написано "смесь меда", то я уверен, что там мед даже рядом не стоял", - резюмирует пчеловод Андрей Бриедис.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!