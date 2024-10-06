Восстановлены уничтоженные пожаром декорации к постановкам Национальной оперы и балета

В сентябре в Риге, в служившем складом ангаре на улице Мейрану произошел пожар. В результате него пострадала часть декораций нескольких постановок LNOB. Ранее Трейла указала агентству LETA, что пожар затронул один из старых деревянных ангаров, в которых хранилась часть декораций. Однако большая часть представлений, декорации к которым находились в ангаре, не находятся в активном репертуаре, поэтому пожар не повлияет на календарь постановок.

Член правления LNOB Сандис Волдиньш доволен оперативностью и благодарит страховщиков за поддержку и понимание в рассмотрении претензии и выплате полной суммы страхового возмещения в особенно короткие сроки, которая была использована для восстановления нескольких поврежденных постановок, в первую очередь декораций балета "Щелкунчик".

Общая сумма убытков, поданных LNOB страховщику, составила 286 471 евро.

Премьера "Щелкунчика" состоялась в 2000 году, и на сегодняшний день это самая продолжительная постановка Латвийского национального балета. Ее авторами стали хореограф Айвар Лейманис, художник по декорациям и костюмам Александр Васильев и художник по свету Карлис Каупужс.

В декабре и январе этого года в репертуар LNOB включены семнадцать спектаклей "Щелкунчик"

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