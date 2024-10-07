Государственное агентство обеспечения в минувшем месяце расторгло договор с ReRe Būve, так и не сумев заставить предприятие ускорить темпы строительства, чтобы пожарные наконец переехали в новые депо, сообщает Lsm.lv.
Не только пожарное депо: компании группы ReRe затягивают работы на объектах
Тем временем проблемы с соблюдением сроков и способностью привлечь достаточно ресурсов имеются еще на ряде строительных объектов, по которым закупки выиграли предприятия AS ReRe Grupa.
В ряде случаев заказчики были вынуждены зайти настолько далеко, что уже заключили трехсторонние договоры с субподрядчиками, лишь бы на объектах было кому работать.
Будущий Дом письма станет крупнейшим из новых зданий Латвийского университета (ЛУ).
Договор о его строительстве заключен четыре года назад с полным товариществом ReRe BMV, в которое входили три предприятия группы ReRe - ReRe Būve, Rere meistari, Rere vide (позже - Apex Building).
В понедельник днем на строительном объекте тихо, работают около 15 человек. Большинство из них укладывают крышу.
Чтобы это произошло, ЛУ сам включился в работу с субподрядчиками, гарантировав оплату за проделанную ими работу.
Также произошло ранее с привлечением строителя основных конструкций здания.
"Самая большая проблема заключается в том, что в индустрии царит взаимное недоверие. Есть генподрядчик, и когда субпредприятие не доверяет генподрядчику, то, скорее всего, уходит очень много времени и ресурсов на то, чтобы договориться, каким образом этот подрядчик получит гарантированную оплату за проделанную работу", - заявил в интервью проректор по развитию ЛУ Энно Энце.
Из трех членов полного товарищества у одного начат процесс неплатежеспособности (ReRe vide, сейчас - Apex Building), а у одного - ReRe Būve - есть долги по налогам, и со Службой госдоходов заключены графики рассрочки.
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