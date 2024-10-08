Число жителей центра Риги сокращается. Почему одни переезжают оттуда, а другие наоборот?

В дискуссии, посвященной причинам этого явления, прозвучали утверждения, что многие люди переезжают из Риги, чтобы жить в более спокойной обстановке и более зеленой местности, из-за этого столица теряет часть платежеспособного населения. При этом в центре столицы остаются те, кто не может себе позволить частные дома в окрестностях Риги или новые проекты в центре города.

Так, например, один из авторов исследования и архитектор Никлавс Паэгле в беседе с Latvijas Avīzе говорит: "В ходе исследования мы убедились, что большинство людей изначально ищут место для проживания в Риге, и только в том случае, если они сталкиваются с ограниченным предложением, низким качеством или высоким уровнем цен, они примут решение в пользу Рижского региона".

Здесь мы сталкиваемся с проблемой предложения квартир в Риге - в столице 6 тысяч панельных многоквартирных домов, построенных в советское время, в которых проживает 72% всех рижан.

Государственный контроль уже указал, что техническое состояние многих из этих зданий опасно для здоровья и жизни.

Подсчитано, что срок эксплуатации этих зданий, построенных в советское время, составляет в среднем 50 лет, поэтому жилые многоквартирные дома, построенные в 1974 году и ранее, в этом году достигли конца срока службы.

Для продолжения их безопасной эксплуатации необходимо немедленно провести ремонтные работы, включающие масштабное восстановление несущих и других элементов зданий, а также защиту зданий от воздействия климатических факторов. Причем начинать эти работы следует уже сейчас - до того, как будет достигнут последний критический предел эксплуатации домов.

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