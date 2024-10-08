Вопреки тенденциям столиц соседних стран - Эстонии и Литвы, - где число жителей в исторических центрах продолжает расти, население центра Риги за последние годы сократилось на 20 000 жителей. Таковы данные исследования "Рижская метрополия 2040", проведенного аналитическим центром LaSER, пишет Latvijas avīze.
Число жителей центра Риги сокращается. Почему одни переезжают оттуда, а другие наоборот?
В дискуссии, посвященной причинам этого явления, прозвучали утверждения, что многие люди переезжают из Риги, чтобы жить в более спокойной обстановке и более зеленой местности, из-за этого столица теряет часть платежеспособного населения. При этом в центре столицы остаются те, кто не может себе позволить частные дома в окрестностях Риги или новые проекты в центре города.
Так, например, один из авторов исследования и архитектор Никлавс Паэгле в беседе с Latvijas Avīzе говорит: "В ходе исследования мы убедились, что большинство людей изначально ищут место для проживания в Риге, и только в том случае, если они сталкиваются с ограниченным предложением, низким качеством или высоким уровнем цен, они примут решение в пользу Рижского региона".
Здесь мы сталкиваемся с проблемой предложения квартир в Риге - в столице 6 тысяч панельных многоквартирных домов, построенных в советское время, в которых проживает 72% всех рижан.
Государственный контроль уже указал, что техническое состояние многих из этих зданий опасно для здоровья и жизни.
Подсчитано, что срок эксплуатации этих зданий, построенных в советское время, составляет в среднем 50 лет, поэтому жилые многоквартирные дома, построенные в 1974 году и ранее, в этом году достигли конца срока службы.
Для продолжения их безопасной эксплуатации необходимо немедленно провести ремонтные работы, включающие масштабное восстановление несущих и других элементов зданий, а также защиту зданий от воздействия климатических факторов. Причем начинать эти работы следует уже сейчас - до того, как будет достигнут последний критический предел эксплуатации домов.
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