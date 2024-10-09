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Фактомат Правда ли, что в магазинах Maxima и Rimi нет овощей и фруктов, выращенных в Латвии?

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Социальные сети часто становятся местом для жалоб на различные темы, и на этот раз в центре спора оказались компании Rimi и Maxima: утверждалось, что там не продаются овощи и фрукты, выращенные в Латвии. Фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" выяснил, действительно ли на полках магазинов нет продукции местных фермеров.

В социальной сети X, ранее известной как Twitter, 1 октября был опубликован пост, в котором пользовательница соцсети Кристина заявила, что начиная с августа Maxima и Rimi не могут покупать фрукты и овощи, выращенные в Латвии.

"Даже яблок нет", - подчеркнула она.

Этот пост, конечно же, не оставил людей равнодушными. Пока одни делились мыслями о наличии зарубежной продукции на полках магазинов, другие принялись обсуждать цены и качество продуктов.

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