Фактомат Правда ли, что в магазинах Maxima и Rimi нет овощей и фруктов, выращенных в Латвии?

Социальные сети часто становятся местом для жалоб на различные темы, и на этот раз в центре спора оказались компании Rimi и Maxima: утверждалось, что там не продаются овощи и фрукты, выращенные в Латвии. Фактчекинговый проект TVNET "Фактомат" выяснил, действительно ли на полках магазинов нет продукции местных фермеров.