Власти Бауского края в связи с перерасходом средств на музыкальный фестиваль Taste планируют пожаловаться в правоохранительные органы на бывшего советника и руководителя культурного центра Яниса Думиньша, выяснило информационное агентство LETA.
Перерасход средств на фестивале Bauska TASTE: власти намерены обратиться к правоохранителям
Краевая дума поясняет, что в бюджете этого года на организацию фестиваля Taste Баускому культурному центру была утверждена смета в размере 249 620 евро. В эту сумму вошли ожидаемые доходы в размере 156 550 евро за продажу билетов, 53 845 евро приходились на выручку в торговых точках и другие доходы, а также было выделено 39 225 евро в качестве дотации из краевого бюджета. Таким образом, запланированные расходы были утверждены в размере 249 620 евро.
Позже, согласно договорам, подписанным Бауским культурным центром, и счетам, полученным за организацию фестиваля, дума выделила дополнительно 131 803 евро на покрытие расходов.
Чтобы оценить ответственность директора культурного центра за убытки, понесенные после фестиваля, который прошел в начале августа, в отношении Думиньша начато ведомственное расследование,
«Если рассматривать все доходы и расходы в целом на момент составления отчета, то выясняется, что прогнозируемый доход от продажи билетов не был достигнут. Предполагая, что доход от продажи билетов должен достигнуть предусмотренного бюджетом, должностное лицо действовало вопреки законодательной базе и приняло дополнительные обязательства, что привело к перерасходу средств в размере 41 027 евро», - говорится в инспекционном заключении.
Проверка показала, что чиновник не соблюдал правовые нормы нескольких внешних и внутренних нормативных актов. Были нарушены закон о государственных закупках, положение о муниципалитете «Порядок планирования и организации закупок», закон о предотвращении растраты государственных средств и имущества, закон о бюджете и финансовом управлении, закон «О муниципальных бюджетах», обязательные постановления «О бюджете Бауского муниципалитета на 2024 год».
Самоуправление объясняет, что лица, нарушившие положения нормативных актов по управлению финансовыми ресурсами и имуществом публичного лица, несут ответственность, установленную нормативными актами, поэтому дума обязана обратиться в правоохранительные органы. Однако до сих пор это не было сделано.
Сам Думиньш уже уведомил думу о сложении мандата депутата, а также об уходе с должности в Доме культуры. В сентябре дума приняла решение о его освобождении.
Тогда чиновник пообещал предоставить LETA письменный комментарий по поводу своего решения, но так этого и не сделал. Связаться с ним с тех пор не удалось.
Говоря о будущем фестиваля, муниципалитет поясняет, что вопрос о возможности его организации в следующем году будет решаться во время подготовки проекта бюджета на 2025 год. Пока что никакой ясности нет.
Организаторы фестиваля называют его самым масштабным летним событием в Бауске.
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