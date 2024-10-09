Перерасход средств на фестивале Bauska TASTE: власти намерены обратиться к правоохранителям

Проверка показала, что чиновник не соблюдал правовые нормы нескольких внешних и внутренних нормативных актов. Были нарушены закон о государственных закупках, положение о муниципалитете «Порядок планирования и организации закупок», закон о предотвращении растраты государственных средств и имущества, закон о бюджете и финансовом управлении, закон «О муниципальных бюджетах», обязательные постановления «О бюджете Бауского муниципалитета на 2024 год».

Самоуправление объясняет, что лица, нарушившие положения нормативных актов по управлению финансовыми ресурсами и имуществом публичного лица, несут ответственность, установленную нормативными актами, поэтому дума обязана обратиться в правоохранительные органы. Однако до сих пор это не было сделано.

Сам Думиньш уже уведомил думу о сложении мандата депутата, а также об уходе с должности в Доме культуры. В сентябре дума приняла решение о его освобождении.

Тогда чиновник пообещал предоставить LETA письменный комментарий по поводу своего решения, но так этого и не сделал. Связаться с ним с тех пор не удалось.

Говоря о будущем фестиваля, муниципалитет поясняет, что вопрос о возможности его организации в следующем году будет решаться во время подготовки проекта бюджета на 2025 год. Пока что никакой ясности нет.

Организаторы фестиваля называют его самым масштабным летним событием в Бауске.

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