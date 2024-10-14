В Балтии самые дорогие новые квартиры в Таллинне, а самые дешевые - в Риге, сообщила в понедельник BNS пресс-служба эстонской компании Uus Maa.
Выяснилось, в какой из стран Балтии самые дорогие квартиры
Согласно анализу самого крупного в Эстонии агентства недвижимости Uus Maa, за квадратный метр в квартире в новостройке в Таллинне сейчас в среднем просят 4200 евро, в Вильнюсе - 3300, а в Риге - 2800.
По мнению члена правления агентства недвижимости Uus Maa Игоря Хабала, таллиннский рынок новых проектов развития хорошо продвинулся за последний год, но ситуация все еще остается сложной. "В этом году в новостройках было продано на 13 процентов больше квартир, чем в прошлом. Если в апреле и мае казалось, что рынок восстанавливается линейно, то реальное восстановление началось только в последние два месяца, поскольку летом продажи были относительно скромными. Мы по-прежнему находимся на рынке покупателя, цена продажи в таллиннских новостройках сохраняется примерно на уровне 4200 евро, и пока какого-то сильного роста не предвидится", - сказал Хабал.
"Количество квартир, выставленных на продажу, в целом увеличилось по сравнению с началом года, и это удлиняет период продаж. Однако снижение Euribor и банковских процентных ставок может сделать рынок новостроек более активным уже нынешней осенью и зимой", - прокомментировал Хабал противоположные тенденции.
"В Риге новые квартиры составляют около 30% от общего объема предлагаемых на продажу (в Таллинне е около 40%), и, как и в Таллинне, рижане в первую очередь отдают предпочтение новостройкам. В то же время более высокий уровень цен в сочетании с отстающей заработной платой ограничивает возможности многих покупателей, из-за чего они вынуждены приобретать квартиры в сегменте старых типовых домов, где и заключается большая часть сделок. Цены в Риге по-прежнему остаются самыми доступными из столиц стран Балтии. Основная причина - сокращение населения, а также снижение цен на строительство и землю, ведь даже в центре Риги довольно много пустующих земельных участков. Кроме того, в Риге гораздо проще и быстрее запустить процесс детальной планировки и нового строительства, а значит, и обходится это дешевле, чем, например, в Таллинне", - добавил Хабал.
Согласно результатам анализа, средняя цена предложения за квадратный метр новой рижской квартиры составляет 2800 евро, а реальные сделки заключаются на уровне 2675 евро. "В то же врем, за некоторые квартиры в новостройках в Риге покупатели платят очень высокую цену. Например, в комплексе Tal Residence, расположенном в историческом центре города, средняя цена превышает 6000 евро за квадратный метр", - уточнил Хабал.
В столице Литвы Вильнюсе количество предложений новых квартир в первом полугодии 2024 года выросло на треть, достигнув 4150. "Развитие недвижимости - длительный процесс, поэтому рост числа предложений связан с дефицитом новых площадей, возникшим в середине 2022 года. Рынок новостроек в Вильнюсе развивается относительно хорошо: в первом полугодии текущего года новых квартир было продано на 22% больше, чем в предыдущем полугодии. 67,5% этих сделок были заключены на квартиры в домах, расположенных чуть дальше от центра города, на правом берегу реки Нерис, где больше всего предложений", - сказал Хабал.
Медианная цена новых квартир с частичной отделкой остается в Вильнюсе относительно стабильной, от месяца к месяцу меняясь лишь на несколько процентных пунктов в диапазоне 3200-3300 евро за квадратный метр. "Следует сказать, что особенность рынка литовских новостроек заключается в том, что покупателям обычно предлагают квартиру с частичной отделкой (так называемая "серая коробка"). За готовую квартиру нужно платить еще больше, и эта тенденция тоже создала отдельную отрасль экономики", - сказал Хабал. Цены на готовые квартиры достигают 4000 евро за квадратный метр.
Самое крупное в Эстонии агентство недвижимости Uus Maa в сотрудничестве с ведущими фирмами недвижимости в Латвии и Литве Latio и Inreal делает регулярный обзор рынка частной и коммерческой недвижимости в странах Балтии.
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