Из общего бюджета Министерства образования и науки, который в следующем году составит 1,18 млрд евро, на спорт выделено 5% или 56 млн евро. Большая часть этой суммы, или почти 30 миллионов евро, направлена на оплату труда спортивных педагогов. Хотя, по данным министерства, в следующем году финансирование спорта будет увеличено, работники отрасли считают иначе, что подтверждают и цифры, сообщает LETA, ссылаясь на газету Diena.
СМИ: спортивной отрасли не хватает финансирования
Они призывают вернуться к модели, когда предприниматели спонсировали спорт в обмен на налоговые льготы, а также улучшить работу департамента спорта Министерства образования и науки, поскольку он не справляется со своими обязанностями. В этом году общий бюджет спорта составляет 51,1 миллиона евро, в следующем - 56,4 миллиона евро.
Кроме того, было выделено 4,97 млн евро, что является софинансированием государства для организации крупного мероприятия - финального турнира чемпионата Европы (Евробаскет ФИБА) среди мужчин, а также 1,1 млн евро на выравнивание нагрузки педагогов и 50 000 евро на повышение компетентности педагогов для проведения уроков плавания, рассказала на заседании подкомиссии по спорту руководитель бюро министра Анды Чакши Кристиана Стренга.
Стоит отметить, что на встречу с депутатами не пришли ни сама министр, ни директор департамента спорта Александр Самойлов, который приступил к работе 10 июля этого года.
Политики не скрывали недовольства тем, что руководитель спортивной отрасли не явился на обсуждение такого важного вопроса, а замещающий его юрист Министерства образования и науки Раймонд Карклиньш не подготовил информацию.
По словам депутата Олега Бурова, "три страницы и еще несколько страниц "здравствуйте" и "спасибо".
Он также продемонстрировал явные нестыковки в цифрах, которые свидетельствуют не об увеличении бюджета в следующем году, а, наоборот, о его уменьшении. Его расчеты, за вычетом денег на Евробаскет, показывают минус 867 712 евро. Нельзя винить министерство, зная общую ситуацию в стране, но тогда и говорить об этом нужно честно, а не гордиться увеличением финансирования.
Министерство образования и науки также подверглось критике за отсутствие активных действий, в том числе в отношении Мурьяньской спортивной гимназии. Действительно ли дополнительных 33 000 евро хватит на содержание школы, если ранее говорилось, что только на покрытие долгов надо 170 000 евро, интересовались депутаты.
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