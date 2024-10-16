СМИ: спортивной отрасли не хватает финансирования

По словам депутата Олега Бурова, "три страницы и еще несколько страниц "здравствуйте" и "спасибо".

Он также продемонстрировал явные нестыковки в цифрах, которые свидетельствуют не об увеличении бюджета в следующем году, а, наоборот, о его уменьшении. Его расчеты, за вычетом денег на Евробаскет, показывают минус 867 712 евро. Нельзя винить министерство, зная общую ситуацию в стране, но тогда и говорить об этом нужно честно, а не гордиться увеличением финансирования.

Министерство образования и науки также подверглось критике за отсутствие активных действий, в том числе в отношении Мурьяньской спортивной гимназии. Действительно ли дополнительных 33 000 евро хватит на содержание школы, если ранее говорилось, что только на покрытие долгов надо 170 000 евро, интересовались депутаты.

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