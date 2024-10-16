В Сейме спорят, как наказать Škoda Vagonka за срыв сроков поставки новых поездов

Директор департамента железной дороги Минсообщения Патрикс Маркевич отметил, что договор еще находится в стадии выполнения. С юридической точки зрения, PV вообще не должно отвечать на такие запросы, поскольку это тесно связано с тактикой судопроизводства, в том числе тем, какими будут аргументы сторон.

Председатель комиссии по запросам Раймонд Чударс поинтересовался, когда PV будет готово информировать о позиции относительно размера санкций, на что Дубкевич ответил, что воздержится назвать конкретную дату. "Очевидно, что это произойдет в ближайшее время после приемки всех поездов и оценки юридических условий", - добавил он.

Витенбергс отметил, что прошло уже четыре месяца с тех пор, как нужно было принять все поезда, и пандемия Covid-19 и война в Украине больше не влияют на сроки поставок. По его мнению, министерство и PV не отстаивают свою позицию и не понимают, что сами подписали.

Минсообщения разъясняет

В подготовленном Минсообщения ответе комиссии указано, что в заключенном договоре предусмотрен ряд механизмов, защищающих интересы PV, в том числе после поставки последнего электропоезда будет доступно не менее 11 млн евро, так как в соответствии с условиями договора с каждого платежа за каждый поставленный поезд удерживается 5%, которые планируется оплатить после доставки всех поездов.