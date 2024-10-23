Силиня после встречи с президентом пообещала искать дополнительные средства на здравоохранение

Она рассказала, что во вторник, 22 октября, Министерство здравоохранения обратилось к правительству с просьбой перераспределить бюджетные средства на неотложную медицину, больничные услуги и неоплачиваемые квоты. Правительство перераспределило более 7 миллионов евро, поэтому премьер-министр надеется, что решение кабинета министров частично решит проблему. В то же время она добавила, что больницам необходимо планировать свои услуги.

Силиня подчеркнула, что есть услуги, в которых пациенты остро нуждаются, поэтому необходимо внести ясность, а не создавать беспокойство среди населения и пациентов. По словам премьер-министра, медицинские учреждения должны четко определить, когда человек сможет получить ту или иную услугу, она должна быть запланирована, что, например, можно сделать, когда речь идет о плановых операциях.

Премьер-министр пояснила, что всегда нужно думать о том, чтобы перенос сроков оказания таких услуг не сказался на здоровье населения. Она также упомянула, что в бюджете следующего года предусмотрено дополнительное финансирование для онкологических больных, а также удвоенное финансирование на индивидуальные лекарства для пациентов с редкими заболеваниями.