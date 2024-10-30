Получат ли самозанятый и наемный работники разную пенсию? Разъясняет VSAA

Публикация TVNET+ "Что делать самозанятому, чтобы заработать на пенсию" вызвала большой интерес читателей. В редакцию обратилась читательница Инга, указав, что хотела бы увидеть более подробный расчет и понять, на какую пенсию по старости может рассчитывать самозанятый и наемный работник при равных условиях и есть ли разница? Специалисты Государственного агентства социального страхования VSAA прокомментировали ситуацию на конкретных примерах.