Публикация TVNET+ "Что делать самозанятому, чтобы заработать на пенсию" вызвала большой интерес читателей. В редакцию обратилась читательница Инга, указав, что хотела бы увидеть более подробный расчет и понять, на какую пенсию по старости может рассчитывать самозанятый и наемный работник при равных условиях и есть ли разница? Специалисты Государственного агентства социального страхования VSAA прокомментировали ситуацию на конкретных примерах.
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Получат ли самозанятый и наемный работники разную пенсию? Разъясняет VSAA
"Меня интересует сравнение пенсии наемного работника и самозанятого при одинаковых условиях (одинаковая брутто-зарплата, стаж и т.д.). Я хочу знать, в чем разница (если она есть) и почему, поскольку сейчас создается впечатление, что разница значительна, что несправедливо, поскольку оба сотрудника получают одинаковую брутто-зарплату", - пишет Инга.
Ситуацию прокомментировала старший эксперт отделения управления пенсионными методиками VSAA Вита Цините.