Последние данные о ценах на топливо в столицах стран Балтии

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллине, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо было самым дорогим в Риге, самым дешевым - в Вильнюсе.

В Риге цены на топливо на АЗС Circle K на улице Краста были такими же, как неделей ранее - литр 95-го бензина стоил 1,554 евро, литр дизельного топлива - 1,534 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена 95-го бензина, как и неделей ранее, составляла 1,419 евро за литр, а цена дизельного топлива снизилась на 0,7% до 1,389 евро за литр.

В Таллинне цена 95-го бензина выросла на 2% до 1,62 евро за литр, а дизельное топливо подорожало на 2,1% до 1,5 евро за литр.

Цены на автогаз в Риге не изменились - 0,785 евро за литр. В Вильнюсе цена автогаза снизилась на 2,7% до 0,709 евро за литр, а в Таллине выросла на 5,9% до 0,72 евро за литр.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!