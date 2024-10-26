В очередях на восточной границе стоят около 2000 грузовиков

"Если говорить о такой актуальной теме, как контроль санкций, могу сказать, что в этом году было около 25 случаев, по итогам которым завели уголовные дела в попытках осознанного обхода санкций", - сообщила заместитель начальника таможенного пункта в Терехово Ирина Голубова.

Ирина Голубова отметила, что после начала полномасштабной войны в Украине грузопоток не стал меньше. Например, в Терехово в очереди стояло 1020 машин.

"Наш пункт отличается от остальных тем, что по крайней мере здесь, как видите, с одной и с другой стороны есть парковочные места и кафе, это единственный пункт, где лучшие условия для ожидания. И если вы проезжали мимо очереди, то видели, что там довольно упорядочено все, никакого хаоса перед въездом в таможенно-контрольный пункт, за всем этим следит Погранохрана", - рассказала она.

"Если, допустим, в октябре 2022 года было 200-300 машин, в октябре 2023-го - 400-500, то теперь уже чуть больше 1000", - отметила Ирина Голубова.