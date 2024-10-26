Латгальская студия Латвийского радио 4 сообщает, что, несмотря на введение Евросоюзом 14 пакетов санкций против страны-агрессора, на двух действующих пограничных пунктах с Россией продолжают скапливаться очереди из тысяч грузовиков. Об этом пишет портал LSM+.
В очередях на восточной границе стоят около 2000 грузовиков
"Если говорить о такой актуальной теме, как контроль санкций, могу сказать, что в этом году было около 25 случаев, по итогам которым завели уголовные дела в попытках осознанного обхода санкций", - сообщила заместитель начальника таможенного пункта в Терехово Ирина Голубова.
Ирина Голубова отметила, что после начала полномасштабной войны в Украине грузопоток не стал меньше. Например, в Терехово в очереди стояло 1020 машин.
"Наш пункт отличается от остальных тем, что по крайней мере здесь, как видите, с одной и с другой стороны есть парковочные места и кафе, это единственный пункт, где лучшие условия для ожидания. И если вы проезжали мимо очереди, то видели, что там довольно упорядочено все, никакого хаоса перед въездом в таможенно-контрольный пункт, за всем этим следит Погранохрана", - рассказала она.
"Если, допустим, в октябре 2022 года было 200-300 машин, в октябре 2023-го - 400-500, то теперь уже чуть больше 1000", - отметила Ирина Голубова.
Она также поделилась, что за сутки границу в направлении России после досмотра и проверок пересекает около 170 грузовиков.
Заместитель директора таможенного управления Службы государственных доходов Сандра Карклиня-Админе признала, что сейчас не ясно когда и почему очередь увеличится или сократиться:
"Когда-то мы могли прогнозировать длину очередей. Знали, что перед новым годом будут огромные очереди, а после уже нет. Сейчас же нет никаких возможных прогнозов. Конечно, когда в силу вступают очередные санкционные ограничения и есть переходный период, то предприниматели стараются в это время выполнить обязательства, и тогда можно наблюдать прирост".
Ирина Голубова поделилась, что больше всего везут в РФ: "Если говорить о вывозе товаров с территории ЕС, то в основном это продукты питания, конечно, в топе у нас алкоголь, вывозят с территории альянса и медицинские товары".
В очереди на пограничном пункте в Гребнево стоит около 1000 машин. Программа отмечает, что иногда транспорт растягивается на 20 километров.
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