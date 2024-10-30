Коалиция со второй попытки набрала достаточно голосов для срочного рассмотрения бюджета

За срочное рассмотрение законопроекта "О государственном бюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы" проголосовал 51 депутат.

Поначалу установление срочности одобрили 49 депутатов, но для принятия этого решения необходимо не менее 50 голосов. Тогда парламентарии объявили небольшой перерыв и потом провели голосование заново.

После перерыва на собрание пришли Ингрида Цирцене ("Новое Единство") и Анна Ранцане ("Новое Единство"), которые ранее отсутствовали. Они обеспечили необходимое количество голосов.

Сейм рассматривает бюджет в первом чтении. Сейчас идут дебаты.

Бюджетно-финансовая комиссия Сейма поддержала законопроект в первом чтении на прошлой неделе.

Доходы консолидированного бюджета страны в следующем году запланированы в размере 15,081 миллиарда евро, а расходы - в размере 17,093 миллиарда евро, предусматривает поддержанный правительством закон о госбюджете на 2025 год и бюджетных рамках на 2025, 2026 и 2027 годы.

По сравнению с 2024 годом поступления в госбюджет будут на 583,2 млн евро больше, а расходы - на 876,5 млн евро больше. Планируется, что поступления в основной бюджет составят 10,2 млрд евро, расходы - 12,7 млрд евро, в специальный бюджет - соответственно 5,2 млрд евро и 4,7 млрд евро.

Приоритетами бюджета на следующий год являются внутренняя и внешняя безопасность.

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