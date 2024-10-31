Министр внутренних дел и администрации Польши включил дочернюю компанию латвийского небанковского кредитора 4finance Bastorehill Investments в список национальных санкций, поскольку считает, что предполагаемые связи владельцев с российским капиталом создают риск передачи данных заемщиков во вражеские, сообщила в четверг программа Латвийского радио "Открытые файлы".
Дочернее предприятие 4finance попало под польские национальные санкции
В решении министра внутренних дел и администрации Польши говорится, что 4finance до 9 мая 2022 года являлась владельцем одного из крупнейших польских кредитных учреждений Vivus Finance. В 2022 году 4finance продала принадлежащую ей Vivus Finance его многолетнему президенту. Как следует из финансовой отчетности 4finance Holding S.A., причиной смены собственников стала обеспокоенность владельцев тем, что из-за связи с российским капиталом их активы будут заморожены в результате планируемых в Польше санкционных мероприятий.
В решении говорится, что компания 4finance хочет вернуться на польский рынок и поэтому приобрела компанию Bastorehill Investments. Весной компания подала документы на регистрацию в качестве поставщика потребительских кредитов.
Далее польский министр приводит найденную в открытых источниках информацию, которая показывает историческую и, возможно, нынешнюю связь владельцев и сотрудников Bastorehill Investments с российским капиталом. Расследование провела Польская комиссия финансового надзора, которая хоть и не нашла прямой связи, но все же считает, что основания для подозрений есть.
"Обобщенная информация дает основания предположить, что предприятием управляет субъект, который, несмотря на смену владельца, может по-прежнему контролироваться Олегом Бойко, который связан с российским капиталом. Реальный бенефициар, Эдгар Дупатс, также не является гарантией отсутствия сотрудничества с российским капиталом", - говорится в решении министра внутренних дел и администрации Польши.
Российский олигарх Бойко стал совладельцем 4finance опосредованно через зарегистрированную на Кипре компанию Tirona Limited в 2011 году. Бойко находится в санкционных списках Украины и Австралии. Он также упоминается в докладе Комитета по разведке Сената США о российском вмешательстве в президентские выборы 2016 года.
В опубликованном четыре года назад докладе говорилось, что Бойко имеет связи с российским правительством, российской разведкой службами безопасности, а также организованной преступностью, что не может не вызывать беспокойства. Молдавская пресса ранее сообщала, что Бойко был вовлечен в поддерживаемую Кремлем операцию по вмешательству в выборы в Молдове.
Он также был председателем наблюдательного совета и одним из владельцев Baltic Trust Bank в Латвии, позже переименованного в GE Money Bank. Его ликвидировали в 2016 году.
В свое время Бойко переписал свои доли в 4finance на мать. В 2022 году часть из них перешла в руки других родственников, но в настоящее время семья Бойко больше не фигурирует в списке акционеров.
Под лупу польских чиновников попал и Эдгар Дупатс, который значится в латвийском регистре компаний как единственный бенефициарный владелец 4finance. В решении министра внутренних дел и администрации Польши говорится, что "в настоящее время официальным бенефициарным владельцем компании, владеющим 29,47% акций кипрской материнской компании Tirona Limited, является Дупатс, зять бывшего премьер-министра Латвии и одного из самых известных латвийских бизнесменов Андриса Скеле. Вместе с женой и дочерьми, включая жену Дупатса Мадару, Шкеле является совладельцем компании Multi Capital Holdings Ltd, которая управляет и владеет Riga Port Group".
В документе говорится, что через порт в Россию переправляется сырье, которое может быть использовано в военных целях. В документе также упоминается, что компания семьи Шкеле является совладельцем Riga Fertilizer Terminal, который косвенно принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Дмитрию Мазепину.
Польское управление финансового контроля провело расследование в отношении новых миноритарных акционеров и руководителей компании Tirona Limited, владельца 4finance. Почти у каждого из них были обнаружены тесные исторические или все еще существующие связи с более или менее влиятельными российскими компаниями.
В решении министра внутренних дел и администрации Польши говорится, что "вышеизложенное может свидетельствовать о том, что смена собственника была направлена на сокрытие связи с российским капиталом, а не на фактический отказ российской стороны от кредитной деятельности на польском рынке и передачу контроля над этими организациями".
Дупатс, в свою очередь, заявил "Открытым файлам", что отчет Министерства внутренних дел и администрации Польши содержит "устаревшие факты".
4finance также сообщила программе, что 4finance и, соответственно, польская компания Bastorehill Investments после выхода семьи Бойко больше не принадлежат российскому капиталу. 4finance категорически не согласна с решением, интерпретацией, предположениями и аргументацией Министерства внутренних дел и администрации Польши. Однако 4finance не стала оспаривать это решение, поскольку не существует прецедента, свидетельствующего о том, что это может быть сделано успешно.
Компания сообщила, что непосредственным следствием польского решения является отзыв заявки 4finance на включение в польский реестр кредиторов. Компания заявила, что не ведет бизнес в Польше и не намерена делать это в будущем. 4finance намерена ликвидировать местную компанию как можно скорее.
Министерство иностранных дел Латвии запросило информацию у латвийских спецслужб, а Бюро по защите Сатверсме сообщило программе, что регулярно получает информацию о ситуации в финансовом секторе в связи с участием операторов из третьих стран, входящих в сферу его компетенции.
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