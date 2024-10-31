Дочернее предприятие 4finance попало под польские национальные санкции

В документе говорится, что через порт в Россию переправляется сырье, которое может быть использовано в военных целях. В документе также упоминается, что компания семьи Шкеле является совладельцем Riga Fertilizer Terminal, который косвенно принадлежит находящемуся под санкциями российскому олигарху Дмитрию Мазепину.

Польское управление финансового контроля провело расследование в отношении новых миноритарных акционеров и руководителей компании Tirona Limited, владельца 4finance. Почти у каждого из них были обнаружены тесные исторические или все еще существующие связи с более или менее влиятельными российскими компаниями.

В решении министра внутренних дел и администрации Польши говорится, что "вышеизложенное может свидетельствовать о том, что смена собственника была направлена на сокрытие связи с российским капиталом, а не на фактический отказ российской стороны от кредитной деятельности на польском рынке и передачу контроля над этими организациями".

Дупатс, в свою очередь, заявил "Открытым файлам", что отчет Министерства внутренних дел и администрации Польши содержит "устаревшие факты".

4finance также сообщила программе, что 4finance и, соответственно, польская компания Bastorehill Investments после выхода семьи Бойко больше не принадлежат российскому капиталу. 4finance категорически не согласна с решением, интерпретацией, предположениями и аргументацией Министерства внутренних дел и администрации Польши. Однако 4finance не стала оспаривать это решение, поскольку не существует прецедента, свидетельствующего о том, что это может быть сделано успешно.

Компания сообщила, что непосредственным следствием польского решения является отзыв заявки 4finance на включение в польский реестр кредиторов. Компания заявила, что не ведет бизнес в Польше и не намерена делать это в будущем. 4finance намерена ликвидировать местную компанию как можно скорее.

Министерство иностранных дел Латвии запросило информацию у латвийских спецслужб, а Бюро по защите Сатверсме сообщило программе, что регулярно получает информацию о ситуации в финансовом секторе в связи с участием операторов из третьих стран, входящих в сферу его компетенции.

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