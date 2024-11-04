Жители Латвии часто проявляют остроумие, когда заполняют графу "Цель транзакции" при банковских переводах. Однако, шутки могут иметь весьма неприятные последствия. Об этом в программе Латвийского Радио "Домская площадь" рассказал представитель Swedbank Янис Кропс, сообщает портал LSM+.
Эксперт: из-за одного слова в графе "цель транзакции" можно попасть в неприятности
Эксперт отмечает, что жители в шутку пишут: "За оказание секс-услуг", "За оружие и наркотики", "За сотрудничество с ФСБ".
Но даже одно слово может привести к тому, что банк заморозит сделку и свяжется с клиентом, чтобы прояснить ситуацию.
В этом случае Янис Кропс советует сотрудничать с банком и ответить на вопросы.
"Не надо забывать, что коммуникация - основа нашего общения", - сказал он.
В программе рассмотрели недавний случай, когда рижанка перевела своей подруге 50 евро в качестве платы за ужин в ресторане, и написала в пояснении к платежу одно слово - Riviera (название ресторана). Но банк заморозил сделку и попросил клиентку ответить на вопросы.
Представитель банка заявил, что слово Riviera фигурирует в нескольких названий компаний, которые попали под санкции.
"Если бы клиентка написала: "Оплата моей доли счета" или хотя бы "Ресторан Riviera", то никакой проблемы бы не было", - пояснил специалист.
"Банки занимаются этим не потому, что им больше нечего делать, а потому, что это требование закона. Мы должны исключить любой платеж, связанный с фигурантами санкционного списка, и сумма тут не важна, это может быть хоть 1 евро", - добавил эксперт.
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