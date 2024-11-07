Нужно ли было поддерживать ипотечных заемщиков? Мнение главы финансовой отрасли

Улдис Церпс сказал, что решение государства не поддерживать получателей ипотеки в 2025 году не является неожиданностью, потому что срок окончания поддержки был определен в законе уже в момент принятия.

Он также критически оценил, что государство решило поддержать ипотечных заемщиков.

"Прошлогодние процентные ставки не были уникальными - в этом можно убедиться, посмотрев историю процентных ставок в Европе за последние 20 лет. И с этим нужно было считаться. Фундаментальная

проблема заключается в том, что государство предоставило помощь, которая была не нужна. Да, кто-то из заемщиков, возможно, в ней нуждался, но ее предоставили фактически всем, без оценки их реальных нужд", - сказал Церпс, подчеркнув, что это его личное мнение.

Улдис Церпс рассказал, что в этом году рост кредитов в Латвии составил 4 процента.

"Кредитование - зеркало экономики, и нужно делать все, чтобы оно происходило быстрее и легче. Определенный риск для роста кредитования могут составлять дополнительные налоги банковской системы, которые собираются ввести в Латвии, в частности, так называемый налог на солидарность. Эта инициатива может негативно повлиять на рост кредитования", - отметил он.

Эксперт также поделился своими мыслями о развития латвийской экономики, и выделил два момента.

"У нас сильная, хорошо капитализированная банковская система, которая может поддержать рост экономики Латвии, и довольно слабый рынок капитала", - считает Церпс.

Кроме того он считает, что Латвии нужно интегрироваться в европейские финансовые рынки, а не думать не про "мост на Восток".

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