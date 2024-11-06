Проект Rail Balticа получил финансирование на общую сумму 1,4 млрд евро

"Рекордное финансирование подчеркивает важность проекта на уровне ЕС. Чтобы обеспечить необходимое финансирование на следующий бюджетный период, нам нужно сохранить темпы строительства и показать, что страны Балтии привержены цели завершить проект к концу 2030 года. В Эстонии строительство идет полным ходом - 65 километров эстонского участка основного маршрута законтрактованы или уже находятся в стадии строительства. Мы надеемся, что быстрые темпы строительства станут примером и для наших южных соседей", - сказал министр инфраструктуры Эстонии Владимир Свет.

"Поддержка ЕС сыграла ключевую роль для трех стран Балтии, превратив амбициозное видение Rail Baltica в реальность. Это финансирование - не просто инвестиции в инфраструктуру, а инвестиции в соединенную, устойчивую и единую Европу. Сейчас мы готовимся подать заявку на последний раунд текущего финансового периода и тесно сотрудничаем с партнерами по всей Балтии, чтобы обеспечить себе сильную позицию на предстоящих переговорах по бюджету ЕС", - сказал временный исполнительный директор RB Rail Марко Кивила.

В общей сложности в рамках этого раунда на строительные работы в Эстонии будет выделено почти 440 млн евро, в Латвии - 397 млн евро, в Литве - 529 млн евро.

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