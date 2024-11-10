Главное за 10 ноября На каком месте в ЕС латвийские зарплаты, черепа под Бауской и чего ждать от погоды на новой неделе

Новости Латвии:

В 2023 году средняя скорректированная годовая заработная плата полной занятости в Европейском союзе (ЕС) составила 37 900 евро. Между странами ЕС наблюдаются существенные различия, свидетельствуют данные Eurostat.

Солвита Рама вместе с мужем воспитывает пятерых детей. По меркам общества их семью можно назвать большой, но поскольку дети в ней не общие, сами они говорят о себе просто - "настоящая многодетная семья". Звучит громко и гордо, но за этим названием, по признанию Солвиты, скрыта далеко не сказочная реальность. Повседневная жизнь многодетной семьи - это постоянные расчеты и компромиссы: даже при приличном доходе приходится жертвовать многим ради того, чтобы свести концы с концами.

В июле сильным ураганом на холме Бауского замка несколько деревьев были вырваны с корнями, а под корнями одного из них найдены два человеческих черепа и кости. Они были переданы на экспертизу, и наконец стали известны ее результаты.