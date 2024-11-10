Надеемся, что вы хорошо отдохнули и набрались вдохновения в уходящие выходные. Тем временем, воскресенье подготовило нам несколько новостей для легкого вечернего чтения. О главных событиях этого дня, 10 ноября, - в подборке от RUS TVNET.
Главное за 10 ноября ⟩ На каком месте в ЕС латвийские зарплаты, черепа под Бауской и чего ждать от погоды на новой неделе
Новости Латвии:
В 2023 году средняя скорректированная годовая заработная плата полной занятости в Европейском союзе (ЕС) составила 37 900 евро. Между странами ЕС наблюдаются существенные различия, свидетельствуют данные Eurostat.
Солвита Рама вместе с мужем воспитывает пятерых детей. По меркам общества их семью можно назвать большой, но поскольку дети в ней не общие, сами они говорят о себе просто - "настоящая многодетная семья". Звучит громко и гордо, но за этим названием, по признанию Солвиты, скрыта далеко не сказочная реальность. Повседневная жизнь многодетной семьи - это постоянные расчеты и компромиссы: даже при приличном доходе приходится жертвовать многим ради того, чтобы свести концы с концами.
В июле сильным ураганом на холме Бауского замка несколько деревьев были вырваны с корнями, а под корнями одного из них найдены два человеческих черепа и кости. Они были переданы на экспертизу, и наконец стали известны ее результаты.
На минувшей неделе погоду определял антициклон и она оставалась неизменной. На новой неделе облака в основном закроют небо, в некоторых районах пройдет небольшой дождь и температура воздуха, как ночью, так и днем будет похожа. Только в середине недели юго-западный, западный ветер постепенно усилится и на прибрежных территориях будет порывистым, а также в четверг во многих местах ожидаются дожди, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Безуспешно попробовав помощь различных специалистов и терапий, Ивар обнаружил в Facebook профиль гипнотерапевта. Женщина пообещала решить проблемы, которые другим не по силам. При этом другие пользователи оценили результаты терапии положительно. Однако у Ивара был совсем другой опыт, сообщает передача LTV 4. studija.
За рубежом:
Финляндия решила конфисковать более сорока российских объектов недвижимости. Теперь на такой шаг последовала ответная реакция со стороны Генпрокуратуры России, сообщает Rus.Postimees.
Мечта работавшего на мошеннический колл-центр в Украине молодого человека из Эстонии поднять легкие деньги разбилась о реальность и, по данным полиции, он ни с чем уже вернулся в Эстонию, пишет Rus.Postimees.
Несмотря на плохую погоду, в субботних мероприятиях, 9 ноября, посвященных 35-летию падения Берлинской стены, приняли участие более полумиллиона берлинцев, сообщили организаторы памятного мероприятия.
Владимир Зеленский заявил, что в этом году Украина произвела первые 100 ракет, а также другое оружие. В оборонной промышленности задействованы более 800 компаний, отметил президент.
Белорусский активист Владислав Бохан, выдав себя за представителя правящей партии "Единая Россия", отправил школам Воронежской области России "патриотический" призыв. В своем обращении он предложил провести акцию под названием "шлем Отечества": учителям рекомендовалось изготовить головные уборы из фольги, чтобы "защититься от излучения спутников НАТО". На призыв откликнулись педагоги из семи школ, как сообщает оппозиционное издание "Медуза".
Интересное чтиво:
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Несмотря на то, что на смертную казнь в стране был введен мораторий, в декабре 1996 году Рижский окружной суд за убийство и попытку особо жестокого убийства приговорил 34-летнего Левона Барханаджяна к высшей мере наказания - последней в истории Латвии. Он убил 73-летнюю женщину только потому, что она "мешала", а мотивами второго преступления были страсть и ревность. TVNET+ исследует старые уголовные дела, которые хранятся в Латвийском государственном архиве.
Булочки в форме полумесяца, хрустящие снаружи и мягкие внутри, можно купить в Латвии как за 39 центов, так и за три евро. Чем дороже, тем вкуснее? Где найти самые вкусные круассаны в Латвии?
Как ранее сообщал Букингемский дворец, в эти выходные принцесса Уэльская вернется к королевским обязанностям. Кейт Миддлтон присутствовала в Альберт-холле на фестивале, посвященном Дню памяти павших, а на следующий день почтила память погибших минутой молчания на балконе и наблюдала за традиционным возложением цветочных венков.
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