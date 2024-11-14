Омбудсмен: экономить на беднейших слоях населения неприемлемо

В Бюро омбудсмена уже подчеркивали, что планируемые решения правительства по бюджету и процедурам на следующий год самым негативным образом скажутся на бедных слоях населения, в результате чего разрыв между группами общества будет только увеличиваться.

Янсон напомнил, что принято решение, что малообеспеченные будут получать меньше наборов продовольственных товаров.

"Нельзя экономить на бедных людях, потому что у них и так ничего нет. Что им остается делать - жить под мостом и копаться в мусоре? Вот это и есть ответственная государственная политика! Все это неконституционно и противоречит принципам ответственного государства", - заявил Янсонс.

Уже сообщалось, что из-за мер жесткой экономии со следующего года человек со статусом малообеспеченного лица в квартал будет получать только один набор продовольственных товаров вместо прежних двух, сообщили агентству LETA в Министерстве благосостояния.

Это связано с тем, что со следующего года изменятся условия продовольственной поддержки Европейского союза (ЕС) и получения основной материальной помощи. Как отмечает Минблаг, поддержка будет нацелена на социально наименее защищенные группы населения. Претендовать на нее по-прежнему смогут семьи со статусом нуждающегося домашнего хозяйства и попавшие в кризисную ситуацию домохозяйства, в том числе жители Украины.

Как и прежде, со следующего года будет доступна продовольственная поддержка и основная материальная помощь - продовольственные, гигиенические и хозяйственные товары, а также школьные принадлежности. Для получения поддержки необходима выданная социальной службой самоуправления письменная справка, подтверждающая, что домохозяйство соответствует статусу нуждающегося или оказавшегося в кризисной ситуации домохозяйства. В программу также включены суповые кухни, в которых готовая еда доступна любому лицу без предъявления вышеупомянутой справки или других подтверждающих документов.

Волонтерские организации уже заявили, что не могут справиться с этой проблемой в одиночку. Об этом сообщает Nekā personīga.

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