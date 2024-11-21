Как самозанятому "на удаленке" списать "коммуналку" и транспортные расходы?

Самозанятое лицо может выбрать один из двух налоговых режимов - общий налоговый режим или же работать как микропредприятие и платить соответствующий налог (mikrouzņēmumu nodoklis - MUN). Подробнее о разнице между этими статусами, нюансах налогообложения и о том, что выгоднее, можно прочитать вот здесь.

И если в режиме микропредприятия человек платит налог со всего оборота, то во втором случае налогами облагаются только нетто-доходы, то есть расходы можно списать. Однако далеко не все и не всегда. Особенно много нюансов, когда речь идет о работе из собственной квартиры на компьютере.

Например, некоторые ошибочно полагают, что такие издержки, как плата за интернет, электричество и т. п., вообще нельзя вынести в графу "расходов", потому что невозможно зафиксировать, сколько ресурсов человек использовал для работы, а сколько - для личных нужд. Расходы на бензин, если самозанятый часто ездит к клиентам, тоже требуют соответствующего оформления. Итак, рассказываем, как это сделать.

Отвечает глава бухгалтерской компании Insaiders Марина Антонова: