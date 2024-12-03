Вступление в силу спорных поправок к закону об OCTA решили отложить

На этой неделе комиссия еще должна проголосовать за новые поправки к законопроекту, а Сейм должен успеть рассмотреть их в двух чтениях.

Планируется, что поправки к законопроекту, которыми будут отложены предыдущие поправки, вступят в силу в один день с уже объявленными поправками к закону об OCTA - 10 декабря. Согласно этим поправкам, обнародованные ранее поправки к закону об OCTA вступят в силу 31 октября 2025 года.

Согласно решению комиссии, до 31 августа Кабинет министров должен будет проверить, правильно ли перенята директива Европейского союза, и выяснить, не предусматривает ли она каких-либо отступлений, а вовлеченные министерства и структуры в течение девяти месяцев подготовят решение, которое позволит не приобретать полис OCTA тем транспортным средствам, которые не находятся в движении или используются сезонно.

Ка сообщалось, принятые Сеймом 14 ноября этого года и обнародованные президентом поправки к закону об OCTA предусматривают, что в дальнейшем полис OCTA придется приобретать всем транспортным средствам независимо от того, участвует ли транспортное средство в дорожном движении, если только временно не прекращена его регистрация в регистре государственных или муниципальных транспортных средств.

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