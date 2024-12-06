СМИ: Уже 10 лет пенсионная система в Латвии способна обеспечить лишь 40% замещения зарплаты

Прогноз на ближайшее время несколько более благоприятен - начиная с 2026 года для всех, кто проработал 30 лет, будут известны их точные доходы и уплаченные налоги, ведь государство располагает такими данными только с 1996 года, для тех же, чья трудовая жизнь началась раньше, рассчитывается средний доход, и то только в том случае, если наличие трудового стажа можно доказать документально.

В связи с этим обстоятельством, а также значительным повышением заработной платы с начала века, прогнозируется, что в ближайшее время уровень замещения для пенсий первого и второго пенсионного уровня составит 47% заработной платы. Однако и эта цифра вызывает резонный вопрос - хватит ли человеку, привыкшему получать, например, 1000 евро "на руки", 470 евро на жизнь и оплату счетов?

Ответ здесь может быть только один - делать накопления самостоятельно на третьем пенсионном уровне, вкладывать в недвижимость, в государственные сберегательные облигации, акции, криптовалюты или традиционные копилки.

На данный момент картина неутешительная - как показывает прошлогоднее исследование SEB banka, значительная часть нынешних пенсионеров в странах Балтии не могут выделять достаточно средств на хобби, спорт, занятия с семьей.

Только около 20% пенсионеров в Латвии и Литве и 10% пенсионеров в Эстонии имеют текущий доход, полностью достаточный для таких хобби, как садоводство, рыбалка, вязание, чтение и другие, соответственно, 80-90% пенсионеров средств на это не хватает. Почти каждому второму пенсионеру в странах Балтии не хватает денег на посещение культурных мероприятий, а на поездки по своей стране денег хватает 22% пенсионеров в Латвии, каждому десятому в Литве (13%) и каждому двадцатому в Эстонии (6%).

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