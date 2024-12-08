В последний выходной день произошло много важных событий - в Сирии пал режим Башара Асада, подсчитано, какое жилье можно купить на среднюю зарплату, а также какие задания построят в 2025 году. Об этих и других новостях воскресенья, 8 декабря, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 8 декабря ⟩ Падение режима в Сирии, какую квартиру можно купить за среднюю зарплату и забег Санта-Клаусов в Риге
Новости Латвии:
Ставка Euribor сильно влияет на платежи по ипотечным кредитам. В течение последних месяцев эта ставка сильно упала, что позволило оживиться рынку недвижимости, так как многие люди сейчас хотят приобрести свое жилье. Как падение ставок Euribor повлияло на ситуацию в Латвии?
Что нам обещает гороскоп новых строений 2025 года? Много современных и энергоэффективных зданий или, может быть, наконец-то дождемся реализации давно обещанных проектов, названия которых мы знаем уже годами? И в конце концов - можем ли мы надеяться и на новые производства с сотнями новых рабочих мест или улучшение инфраструктуры?
С 1 января 2025 года изменится порядок подключения к порталу услуг государственного управления Latvija.gov.lv, при этом аутентификация выданными банками инструментами интернет-банков больше не будет доступна, сообщили агентству LETA в Государственном агентстве цифрового развития (VDAA).
Вечером 7 декабря в Париже в присутствии иностранных лидеров открылся пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери. Президент Латвии Эдгар Ринкевич в грандиозном мероприятии не участвовал. Почему так?
Первая Рижская больница начала брать деньги с пациентов за SMS-напоминание о визите. От этой услуги нельзя отказаться. Некоторые пациенты недовольны таким нововведением.
За рубежом:
Спустя несколько часов после того, как повстанческие силы взяли под контроль Дамаск, министерство иностранных дел России заявило, что президент Сирии Башар Асад покинул страну и свой пост, а также дал указание мирно передать власть. Тем временем пока неизвестно, где сейчас может находиться отстраненный глава государства.
В воскресенье вечером, 8 декабря, президент Латвии Эдгар Ринкевич высказался о падении режима сирийского диктатора Башара Асада.
Нынешняя зима в Европе может стать самой холодной со времен полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, оказав новое давление на и без того высокие цены на энергоресурсы.
В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы расскажем грустную историю о 79-летнем Тынисе Раудла, который очень хочет вернуться домой, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
В воскресенье, 8 декабря, около 600 человек в костюмах Санта-Клауса собрались на ежегодный благотворительный забег в Старой Риге. Забег начался и завершился на Домской площади.
Вскоре в Риге начнутся съемки южнокорейского остросюжетного шпионского фильма HUMINT, съемки намечены на период с декабря 2024 года по март 2025 года. Работы по подготовке корейского кинопроекта ведет латвийская продюсерская компания Film Angels в сотрудничестве с южнокорейской компанией Filmmakers R & K. Это будет уже пятое сотрудничество Film Angels и Южной Кореи, в рамках которого в Латвию приедут более 100 представителей корейской киноиндустрии.
В нулевых было немало отдушин и культурных феноменов, ставших уже культовыми. О них и наш тест!
Самолеты считаются самым безопасным видом транспорта в мире. Правда, в редких случаях случаются аварии, перерастающие в крупные катастрофы. Одна из них произошла 20 октября 1986 года в России, и она была вызвана пари между пилотом и его помощником.
6 декабря в Ливанском крае состоялась торжественная церемония награждения конкурса "Лучший в работе с молодежью 2024". В номинации "Способствующий вовлеченности молодежи" победителем стала негосударственная организация Young Folks, которая внесла значительный вклад в развитие молодежного участия.
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