Главное за 8 декабря Падение режима в Сирии, какую квартиру можно купить за среднюю зарплату и забег Санта-Клаусов в Риге

За рубежом:

Спустя несколько часов после того, как повстанческие силы взяли под контроль Дамаск, министерство иностранных дел России заявило, что президент Сирии Башар Асад покинул страну и свой пост, а также дал указание мирно передать власть. Тем временем пока неизвестно, где сейчас может находиться отстраненный глава государства.

В воскресенье вечером, 8 декабря, президент Латвии Эдгар Ринкевич высказался о падении режима сирийского диктатора Башара Асада.

Нынешняя зима в Европе может стать самой холодной со времен полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года, оказав новое давление на и без того высокие цены на энергоресурсы.

В сегодняшнем выпуске Kuuuurija мы расскажем грустную историю о 79-летнем Тынисе Раудла, который очень хочет вернуться домой, сообщает Rus.Postimees.

Интересное чтиво:

В воскресенье, 8 декабря, около 600 человек в костюмах Санта-Клауса собрались на ежегодный благотворительный забег в Старой Риге. Забег начался и завершился на Домской площади.

Вскоре в Риге начнутся съемки южнокорейского остросюжетного шпионского фильма HUMINT, съемки намечены на период с декабря 2024 года по март 2025 года. Работы по подготовке корейского кинопроекта ведет латвийская продюсерская компания Film Angels в сотрудничестве с южнокорейской компанией Filmmakers R & K. Это будет уже пятое сотрудничество Film Angels и Южной Кореи, в рамках которого в Латвию приедут более 100 представителей корейской киноиндустрии.

В нулевых было немало отдушин и культурных феноменов, ставших уже культовыми. О них и наш тест!

Самолеты считаются самым безопасным видом транспорта в мире. Правда, в редких случаях случаются аварии, перерастающие в крупные катастрофы. Одна из них произошла 20 октября 1986 года в России, и она была вызвана пари между пилотом и его помощником.

6 декабря в Ливанском крае состоялась торжественная церемония награждения конкурса "Лучший в работе с молодежью 2024". В номинации "Способствующий вовлеченности молодежи" победителем стала негосударственная организация Young Folks, которая внесла значительный вклад в развитие молодежного участия.

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