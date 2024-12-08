Прогноз эксперта: цены на молочную продукцию продолжат расти

Два гожа назад цены на молочные продукты в Латвии резко подскочили. Позже они упали, но теперь снова начали расти.

"Ситуация близка к той, что была два года назад. В октябре мировые закупочные цены на молоко резко подскочили, и если с января по октябрь они составляли 0,39 евро за литр, то сегодня уже 0,44, а к концу декабря станут 0,50. Продолжится рост цен и в январе. Соответственно, молочные продукты в магазинах тоже станут дороже", - предупредил специалист.

Янис Шолкс уверен, что ситуацию может стабилизировать снижение налога на добавленную стоимость (PVN) до 5%, но правительство не прислушалось к этому предложению.

Также он отметил, что полках магазинов может сузиться ассортимент продукции.

"Ассортимент диктуют торговые сети. Если они отказываются от каких-то видов продукции, то она исчезает. Так, уже в декабре одна крупная торговая сеть собирается заметно сократить свой молочный ассортимент", — говорит Шолкс.

По словам Яниса Шолкса в Латвии производится достаточно молока, но его легче экспортировать, чем поставлять на латвийский рынок. Он заметил, что только в Литву каждый день продается 1000 тонн латвийского молока, а всего латвийские молочные фермеры торгуют с 70 странами.

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